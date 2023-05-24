Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42

Sao Việt 24/05/2023 15:38

Nhan sắc Hiền Thục ngày càng "lão hóa ngược" khiến fan ngỡ ngàng.

Hiền Thục thường xuyên đăng tải bức hình "hack tuổi" cực đỉnh. Khó mà tin được giọng ca Nhật ký của mẹ đến nay đã bước qua tuổi 42. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, Hiền Thục còn có phong cách thời trang vô cùng ấn tượng khiến cô trông không khác gì thiếu nữ đôi mươi.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 1
Hiền Thục trong bộ ảnh mới nhất được cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Cô diện yếm jean kết hợp áo sơ cùng màu và đi giày sneaker trắng khiến cô trở nên vô cùng năng động trẻ trung nhưng không kém phần ngọt ngào. Mái tóc xoăn bồng bềnh cũng giúp Hiền Thục trẻ ra chục tuổi.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 2
Nụ cười rạng rỡ cùng thần sắc tươi tắn khiến cô trông giống như một nữ sinh trung học hơn là bà mẹ một con.
Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 3
Hiền Thục lại hầu như không để lộ dấu vết thời gian ở làn da hay vóc dáng.

Sở hữu ngoại hình như vậy ở độ tuổi tứ tuần, Hiền Thục đã đều đặn thực hiện chu trình chăm sóc bản thân suốt 4 tiếng 1 ngày. Ngoài ra, cô còn chăm chỉ luyện tập cũng như có lối sống lành mạnh để duy trì vóc dáng.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 4
Hiền Thục ăn chay từ một đến ba tháng để thanh lọc cơ thể.

Hiền Thục thú nhận luôn ăn những gì mình thích nhưng với lượng ít, duy trì chế độ cân bằng chứ không nhịn ăn hay kiêng khem quá khắt khe. Một trong những bí quyết để duy trì mức cân nặng lý tưởng cũng như có được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của nữ ca sĩ là duy trì giai đoạn ăn chay trường. Hiền Thục ăn chay từ một đến ba tháng để thanh lọc cơ thể.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 5
Nhan sắc gây thương nhớ của Hiền Thục ở tuổi 42. 

Hiền Thục thường xuyên khiến dân tình không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ trước sắc vóc "bị thời gian bỏ quên" của mình. Bà mẹ đơn thân đã có thể tự mình mua nhà biệt thự, mua xe hơi và cho con gái mình một cuộc sống no ấm, đầy đủ, với những điều kiện nuôi dưỡng tốt nhất.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 6
"Bà mẹ một con" từng bật mí số đo vòng eo của mình là 56cm, cân nặng là 43kg. Cũng có thời điểm cô chỉ nặng 41 - 43kg.
Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 7
Hiền Thục sinh năm 1981, học chung lớp với Mỹ Tâm tại Nhạc viện TP.HCM. Ở tuổi tứ tuần, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc trẻ trung, tinh thần rạng rỡ khiến bao người ao ước.

 Từng trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Hiền Thục giờ đây đang có một cuộc sống bình yên cùng con gái. Cô chăm chỉ đi hát nhưng không ồn ào và cũng ít khi xuất hiện ở các sự kiện ngoài âm nhạc.

Hiền Thục gây sốt với vẻ ngoài như nữ sinh trung học, nhan sắc trong veo ở tuổi 42 - Ảnh 8
Mặt mộc đáng mơ ước của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ xuýt xoa. 
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Từ khóa:   Hiền Thục sao Viêt nhan sắc Hiền Thục

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