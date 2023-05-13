Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc!

Hậu trường 13/05/2023 08:18

Hiền Thục cho biết bản thân quan điểm sẽ không nóng giận mà đuổi con ra khỏi nhà vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của bé.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hiền Thục bất ngờ thông tin việc làm mẹ đơn thân khi mới ở tuổi 21 khiến cuộc sống của cô rơi vào không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn mạnh mẽ vượt qua thị phi để nuôi nấng con và hiện tại con gái của Hiền Thục (tên Gia Bảo) đã tròn 21 tuổi, nhóc tỳ bé xíu ngày nào nay đã ra dáng thiếu nữ và trở thành người đồng hành cùng mẹ trong cuộc sống.

Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 1
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hiền Thục bất ngờ thông tin việc làm mẹ đơn thân khi mới ở tuổi 21 khiến cuộc sống của cô rơi vào không ít khó khăn, vất vả

Mới đây, chiều 12/5, ca sĩ Hiền Thục bất ngờ kể câu chuyện liên quan đến con gái Gia Bảo. Hiền Thục lần đầu tiết lộ từng dọn đồ bỏ ra khỏi nhà vì mâu thuẫn với con. Cụ thể, nữ ca sĩ tường thuật lại: "Ngày đó nóng giận quá mình đã đã hét vào mặt Bảo béo: Mẹ không thể chịu nổi con nữa, giờ thì con muốn làm gì cũng được, mẹ ra khỏi nhà đây!".

Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 2
Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 3
Mới đây, chiều 12/5, ca sĩ Hiền Thục bất ngờ kể câu chuyện liên quan đến con gái Gia Bảo 

Trong lúc nóng tính và giận dỗi, Hiền Thục đã nhanh tay dọn đồ nhưng phản ứng của con gái đáp lại với cô không ngờ. Theo đó, khi chứng kiến mẹ tức giận chuẩn bị rời khỏi nhà, Gia Bảo đã bật khóc nhưng lại không can ngăn mà còn nhắn nhủ: "Mẹ ơi? Mẹ đi rồi về nhé, hy vọng mẹ suy nghĩ lại rồi tuần nữa mẹ về nha". Đáng nói, nhóc tỳ còn đích thân hỗ trợ mẹ sắp xếp quần áo kiến Hiền Thục đứng hình, ngỡ ngàng đến bật ngửa.

Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 4
Hiền Thục cho biết bản thân quan điểm sẽ không nóng giận mà đuổi con ra khỏi nhà vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của bé

Hiền Thục cho biết bản thân quan điểm sẽ không nóng giận mà đuổi con ra khỏi nhà vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của bé. Thay vào đó, đích thân Hiền Thục sẽ rời khỏi nhà khi xuất hiện mâu thuẫn.

Dòng chia sẻ của Hiền Thục nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Nhiều người bày tỏ đồng cảm với nỗi lòng của người mẹ đơn thân. Một số người cũng khuyên nữ ca sĩ nên dạy con cách tự lập tốt hơn là đẩy nó ra xa mình. 

Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 5
Khi chứng kiến mẹ tức giận chuẩn bị rời khỏi nhà, Gia Bảo đã bật khóc nhưng lại không can ngăn mà còn nhắn nhủ: "Mẹ ơi? Mẹ đi rồi về nhé, hy vọng mẹ suy nghĩ lại rồi tuần nữa mẹ về nha"

Trước đó, Hiền Thục từng gây xúc động khi nhắc đến việc sinh con lúc còn rất trẻ: "Mẹ nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy con, khi con là một hình hài bé bỏng, da nhăn nheo và không được xinh xắn cho lắm. Nhưng khi ôm con, mẹ cảm thấy thật tuyệt vời. Mẹ đã nâng niu con như báu vật. Con là tất cả những gì mẹ có.

Mâu thuẫn với con gái, Hiền Thục từng đòi bỏ nhà ra đi, phản ứng của nhóc tỳ khi đó mới gây sốc! - Ảnh 6
Nhiều người bày tỏ đồng cảm với nỗi lòng của người mẹ đơn thân

Với mẹ, những giây phút bên con thật đẹp. Nhưng dù muốn hay không, ai rồi cũng lớn. Dạo gần đây, khi chiều tà tới khuya, mẹ lại chong đèn thức suốt, lần mở những album xưa cũ mà nhìn ngắm lại con ngày còn thơ, đứa con gái mũm mĩm, lí lắc, hiếu động mà lại ngọt ngào ấm áp thơm sữa thuở ấy đâu. Con thân yêu, có điều này mẹ muốn con biết, dù sau này thành bà lão lụ khụ, mẹ chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ mong một điều mẹ sẽ không phải quên hình ảnh bé con mẹ đã từng ẵm bồng, từng đánh đổi mạng sống để sinh con ra đời".

 

 

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