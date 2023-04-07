Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái

Hậu trường 07/04/2023 09:19

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hiền Thục vừa hé lộ loạt ảnh khoe nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi tứ tuần, thu hút nhiều sự chú ý.

Ca sĩ Hiền Thục nổi tiếng cùng thời với loạt ca sĩ như Mỹ Tâm, Quang Vinh, Thanh Thảo... với loạt hit đình đám như: Nhật kí của mẹ, Yêu dấu theo gió bay,... Sự nghiệp thành công là vậy nhưng tình duyên của nữ ca sĩ khá lận đận khi người đẹp bất ngờ làm mẹ đơn thân ở tuổi 21 sau cuộc hôn nhân không thành.

Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái - Ảnh 1
Sự nghiệp thành công là vậy nhưng tình duyên của nữ ca sĩ khá lận đận khi người đẹp bất ngờ làm mẹ đơn thân ở tuổi 21 - Ảnh: Internet

Do đó, cô từng có khoảng thời gian khó khăn, phải ngưng hoạt động âm nhạc để lo chuyện gia đình. Sau đó, Hiền Thục sang Mỹ sinh sống một thời gian và đến khoảng năm 2020 thì trở về Việt Nam.

Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái - Ảnh 2
Hiền Thục sang Mỹ sinh sống một thời gian và đến khoảng năm 2020 thì trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Ở tuổi U45, cô vẫn độc thân nuôi con một mình, chưa tìm được "nửa kia" như ý. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Hiền Thục vừa hé lộ loạt ảnh khoe nhan sắc trẻ trung ở độ tuổi tứ tuần. Cô trang điểm đậm càng giúp tôn lên đường nét khuôn mặt đầy cuốn hút.

Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái - Ảnh 3
Ở tuổi U45, cô vẫn độc thân nuôi con một mình, chưa tìm được "nửa kia" như ý - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động và rất tự tin với vóc dáng của mình. Bên cạnh đó, Hiền Thục cũng rất năng nổ trong việc tập luyện và chế độ ăn uống lành mạnh để giữ vóc dáng và nhan sắc 'không tuổi'.

Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái - Ảnh 4
Hiền Thục cũng rất năng nổ trong việc tập luyện và chế độ ăn uống lành mạnh để giữ vóc dáng và nhan sắc 'không tuổi' - Ảnh: Internet

Có thời gian, Hiền Thục từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì thân hình quá gầy, eo chỉ còn 56cm. Điều này khiến lên hình đẹp hơn nhưng với một số người, cô lại trông hơi thiếu sức sống ở ngoài đời thực.

Ở tuổi tứ tuần, Hiền Thục vẫn sở hữu nhan sắc 'không tuổi', vóc dáng mảnh mai như thời con gái - Ảnh 5
Có thời gian, Hiền Thục từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì thân hình quá gầy, eo chỉ còn 56cm - Ảnh: Internet

Sau thời gian cân đối chế độ ăn, dáng vóc của Hiền Thục đã trồng đầy đặn hơn đáng kể. Dưới bình luận, người hâm mộ không ngừng để lại lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ ca sĩ.

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