Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự vất vả, khó khăn của những nghệ sĩ Xiếc. Bên cạnh đó, anh cho rằng những đồng nghiệp nổi tiếng nên tiết chế lại việc 'khóc lóc' khi đứng trước công chúng.

Ca sĩ Duy Mạnh rút ra chân lý làm nghề, nghệ sĩ xiếc là vất vả nhất - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Duy Mạnh tâm sự: 'Mình nói thật! Trong nghệ thuật thì những nghệ sĩ Xiếc. Họ mới là những người khổ thật sự các bạn ạ! Dường như ngày nào cũng phải đổ mồ hôi xôi nước mặt để tập luyện. Chỉ cần nghỉ vài hôm lười không tập luyện là biểu diễn rất dễ bị tai nạn. Có những trường hợp tàn phế luôn. Nhưng họ trót theo nghiệp và trót theo nghề. Nên họ chọn lý tưởng và sự đam mê! Với xã hội phát triển như bây giờ thì chương trình xiếc ít được người xem. Nên họ không có nhiều suất diễn và kiếm được rất ít tiền!.