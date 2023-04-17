Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả'

Sao Việt 17/04/2023 14:11

Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục bày tỏ quan điểm về những nghệ sĩ nghệ sĩ nổi tiếng gây sự chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về sự vất vả, khó khăn của những nghệ sĩ Xiếc. Bên cạnh đó, anh cho rằng những đồng nghiệp nổi tiếng nên tiết chế lại việc 'khóc lóc' khi đứng trước công chúng.

Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả' - Ảnh 1
Ca sĩ Duy Mạnh rút ra chân lý làm nghề, nghệ sĩ xiếc là vất vả nhất - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Duy Mạnh tâm sự: 'Mình nói thật! Trong nghệ thuật thì những nghệ sĩ Xiếc. Họ mới là những người khổ thật sự các bạn ạ! Dường như ngày nào cũng phải đổ mồ hôi xôi nước mặt để tập luyện. Chỉ cần nghỉ vài hôm lười không tập luyện là biểu diễn rất dễ bị tai nạn. Có những trường hợp tàn phế luôn. Nhưng họ trót theo nghiệp và trót theo nghề. Nên họ chọn lý tưởng và sự đam mê! Với xã hội phát triển như bây giờ thì chương trình xiếc ít được người xem. Nên họ không có nhiều suất diễn và kiếm được rất ít tiền!.

Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả' - Ảnh 2
Duy Mạnh đăng tải clip 2 nghệ sĩ xiếc căng thẳng trên sàn diễn - Ảnh: Chụp màn hình
Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả' - Ảnh 3
Hai nghệ sĩ thực hiện không thành công màn biểu diễn, té ngã đầy nguy hiểm - Ảnh: Chụp màn hình
Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả' - Ảnh 4
Duy Mạnh bày tỏ trân trọng người nghệ sĩ xiếc trên sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình

Anh nói thêm: "Trong nghệ thuật biểu diễn thì sướng nhất vẫn là ca sĩ. Và trở thành ca sĩ nổi tiếng, trở thành người nổi tiếng thì càng sướng nữa. Bởi vậy mấy chú nghệ sĩ trong showbiz mà nổi tiếng một tí. Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả!". Những chia sẻ của Duy Mạnh nhận nhiều sự đồng tình từ khán giả. Phần lớn đều cho rằng Duy Mạnh nói đúng và nói xoáy sâu vào vấn đề nhức nhối hiện nay đối với những người mang trong mình 2 chữ 'nghệ sĩ'.

Duy Mạnh tiếp tục 'nói xoáy' về những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz: 'Tốt nhất đừng nên khóc than, kể lể khóc lóc với khán giả' - Ảnh 5
Đối với Duy Mạnh, nghề ca sĩ và người nổi tiếng nói chung là sướng nhất nên bớt "khóc lóc, than vãn" - Ảnh: Chụp màn hình

Trong làng giải trí Việt, Duy Mạnh là nam ca sĩ gạo cội duy trì được phong độ hát ổn định. Ngoài ra, anh còn được khán giả quan tâm nhờ những phát ngôn thẳng thắn có phần bộc trực, hài hước của mình trên mạng xã hội.

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