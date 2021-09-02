Đêm khuya trằn trọc, NSƯT Kim Tử Long ỉ ôi: 'Tôi ỷ lại không uống thuốc, giờ bệnh trở nặng, đau đớn quá không đi nổi'

Sao Việt 02/09/2021 09:41

"Hôm nọ tôi còn bị đụng đầu sưng một cục to đùng, may chưa phải vào viện" – nghệ sĩ Kim Tử Long nói.

Mới đây, trên kênh Youtube của con trai NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang ngồi ngâm chân trong nước nóng với vẻ mặt đầy đau đớn. Kim Tử Long tỉ tê: "Bây giờ đã khuya rồi nhưng tôi vẫn livestream cho đỡ buồn vì không ngủ được. Chân tôi đang đau buốt quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Có lẽ do mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng.

Mấy hôm trước tôi ăn chay, đậu bắp chấm chao, rồi mấy hôm sau lại ăn nhiều thịt bò. Chao với thịt bò làm bệnh gút lên cao quá. Bây giờ chân tôi đau tới mức đi không nổi, đau không chịu được. Tôi sẽ cho mọi người xem, chân tôi sưng vù lên, mấy hôm nay cứ đi cà nhắc. Tôi đang phải ngồi ngâm nước muối nóng nãy giờ cho chân dịu lại, chứ không thì đau lắm, chịu không được".

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NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang ngồi ngâm chân trong nước nóng với vẻ mặt đầy đau đớn - Ảnh: Chụp màn hình

Kim Tử Long chia sẻ thêm: "Không phải tôi ăn tối mà ăn những món làm cho lượng axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến bị gút. Bị đau như thế này tôi mới thương cậu năm Thanh Tòng hồi xưa bị gút, lên sân khấu đi không nổi. Lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút có gì nghiêm trọng mà đi cũng không được, giờ mới biết nó đau thế nào.

Bây giờ bị gút rồi tôi mới hiểu cho cậu Thanh Tòng, đi không nổi, muốn cũng không đi được. Mấy hôm nay tôi không đi đâu được, tóc dài quá mà cũng chưa cắt được. Hôm nọ tôi còn bị đụng đầu sưng một cục to đùng, may chưa phải vào viện.

Trước đây tôi diễn nhiều, múa nhiều nên cũng đau nhưng đó là đau cơ bắp, một chút là hết còn bị gút này đau từ trong xương đau ra nên đau kinh khủng. Tối nay chắc tôi ngủ không được rồi".

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Kim Tử Long quay đôi chân sưng vù vì bị gút - Ảnh: Chụp màn hình

Anh cũng khuyên khán giả từ kinh nghiệm của chính mình: "Những ai bị gút giống tôi thì tôi khuyên mấy điều. Thứ nhất, không được ăn lòng của bất cứ con động vật nào. Thứ hai, không được ăn chao, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, không được ăn nấm. Thứ tư, ngưng toàn bộ hải sản. Thứ năm, không uống bia rượu. Ai bị gút không nên ăn những món này, nguy hiểm lắm.

Từ mấy hôm trước tôi đã đau nhức rồi, nếu biết đường uống thuốc thì giờ đã không bị. Nhưng tôi cứ bận bịu nhiều chuyện rồi ỷ lại không chịu uống thuốc, để giờ bệnh nặng, đau đớn quá, không đi được".

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