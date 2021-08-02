Hành thiện mùa dịch nhưng nhận chỉ trích 'xạo, làm màu', nghệ sĩ Kim Tử Long: 'Tôi muốn từ việc mình làm thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm cùng làm với tôi'

Sao Việt 02/08/2021 17:18

Kim Tử Long bức xúc: "Bị chỉ trích vô lý bằng những lời lẽ tục tĩu, tôi buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ, mình đang làm việc tốt thì chẳng có gì phải sợ".

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay góp sức để giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn có thể vượt qua giai đoạn này. Mặc dù làm việc thiện thế nhưng không ít nghệ sĩ lại nhận nhiều chỉ trích vô cùng nặng nề như làm màu, khoe khoang,... Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã đăng tải một đoạn clip trên trang Youtube cá nhân để bày tỏ bức xúc về việc bị quá nhiều người chỉ trích khi quay lại cảnh anh đi phát cơm, làm từ thiện.

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Kim Tử Long bày tỏ bức xúc khi làm từ thiện vẫn bị khán giả chỉ trích - Ảnh: Cắt từ clip

Trong đoạn clip đăng tải, nghệ sĩ Kim Tử Long bày tỏ việc anh nói về những khó khăn của mình trong mùa dịch như vấn đề nhà hàng của anh phải đóng cửa nhưng vẫn phải trả tiền mặt bằng,.... là anh muốn tâm sự cùng mọi người chứ không phải than vãn hay xin xỏ người khác. Thế nhưng, có một số người không hiểu sự tình nên đã chỉ trích rằng lúc làm ăn được thì không cho ai, tới khi khó khăn mới kêu ca.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng khẳng định trước giờ anh làm thiện nguyện nhưng chưa bao giờ kể công với ai, anh có được bao nhiêu sẽ đem giúp người khác, giúp được đến đâu thì giúp. Có những anh em, bạn bè nghệ sĩ nghèo chỉ cần nhắn tin muốn giúp đỡ thì anh sẽ làm hết sức mình.

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 Nam nghệ sĩ cũng khẳng định trước giờ anh làm thiện nguyện nhưng chưa bao giờ kể công với ai, giúp được đến đâu thì giúp - Ảnh: Cắt từ clip

Khi anh quay clip đi từ thiện, phát cơm thì nhiều người lại nói rằng đánh bóng tên tuổi, khoe khoang, xạo,... thạm chí là dùng nhiều từ ngữ thiếu văn hóa, tục tĩu để nói về anh và điều đó khiến anh rất buồn và cảm thấy bị tổn thương.

Nam nghệ sĩ cho biết việc anh quay clip làm từ thiện đăng lên không phải với mục đích khoe khoang mà muốn lan tỏa lòng yêu thương, từ đó sẽ có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các gia đình khá giả cùng chung tay hỗ trợ bà con khó khăn. 

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Nghệ sĩ Kim Tử Long bị chỉ trich làm màu, khoe khoang khi đăng clip đi làm từ thiện cho bà con ở khu phong toả - Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, Kim Tử Long cũng bộc bạch rằng mình không kêu gọi mọi người quyên góp tiền mà chung tay có nghĩa là họ tự từ thiện theo cách của họ, cho những đối tượng riêng họ hướng tới: "Tôi muốn từ việc mình làm thì sẽ có nhiều nhà hảo tâm cùng làm với tôi. Họ sẽ tự làm ở nhà và giúp đỡ những nơi bị cách ly, chứ tôi không kêu gọi mọi người chuyển khoản cho mình. Nhiều bạn dùng từ không được văn hóa, thậm chí là tục tĩu khiến tôi buồn lắm. Nhưng tôi nghĩ mình đã làm chuyện tốt thì không có ngại gì ai cả".

Sau khi đoạn clip đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý và ủng hộ từ khán giả. Nhiều người cũng cảm thấy bức xúc thay cho nam nghệ sĩ khi bị chỉ trích vô lý. Một số khác cũng khuyên Kim Tử Long hãy bỏ ngoài tai những lời không hay, vì làm chuyện tốt thì không có gì phải sợ người ta nói xấu mình.

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Bình luận ủng hộ tinh thần của khán giả dưới đoạn video bày tỏ của nghệ sĩ Kim Tử Long - Ảnh: Chụp màn hình
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