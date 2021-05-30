3 ‘ông chú soái ca’ của Vbiz: Phạm phải tội ‘tày đình’ khi gây thương nhớ cho hội chị em

Sao Việt 30/05/2021 18:27

Vẻ điển trai hack tuổi lại còn thêm phần lịch lãm của các “ông chú soái ca” này đã phạm phải “tội gây thương nhớ” cho các chị em.

Hứa Vĩ Văn

Nam diễn viên Hứa Vĩ Văn hẳn đã không còn xa lạ với khán giả Việt qua hàng trăm bộ phim truyền hình mà anh từng góp mặt. Dù đã ngoài 40, song Hứa Vĩ Văn vẫn làm "chao đảo" trái tim hàng nghìn người hâm mộ vì vẻ điển trai, lịch thiệp, trầm tĩnh, đầy khí chất của một quý ông. Thậm chí, người hâm mộ còn xem anh là "soái ca" đúng chuẩn nhất của Việt Nam.

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Nhắc đến soái ca màn ảnh Việt, Hứa Vĩ Văn là cái tên được gọi lên hàng đầu
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Nhan sắc cực phẩm của 'ông chú soái ca' 42 tuổi này có đứng cạnh dàn sao trẻ cũng không dễ gì lu mờ

“Soái ca” họ Hứa cũng khiến nhiều cô gái muốn lấy làm chồng vì ở anh có gì đó từng trải, sự bao dung. Trước khi trở thành người đàn ông độc thân quyến rũ như hiện tại, Hứa Vĩ Văn cũng đã từng trải qua ba mối tình thời thanh xuân. Đến nay, nam diễn viên tự đặt cho mình một biệt danh “độc thân quý tộc” khi nói về chuyện tình duyên của mình.

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Kiểu 'độc thân quý tộc' như anh thật khiến hội chị em đứng ngồi không yên

Đan Trường

Ca sĩ Đan Trường được biết đến là ca sĩ thần tượng hàng đầu sớm đạt thành công và có nhiều tiên phong trên thị trường âm nhạc. Ngoài giọng hát "ngọt như mía lùi" vẫn giữ vững theo năm tháng, ngoại hình của ông bố một con cũng khiến người hâm mộ hoang mang. Ở tuổi 45, giọng ca Tình đơn phương sở hữu làn da căng bóng, các đường nét trên gương mặt không có dấu hiệu của thời gian mà vẫn trẻ trung như thời mới vào nghề.

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'Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi'
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Nhan sắc bất biến sau 20 năm, Đan Trường như 'chàng trai đến từ hôm qua' làm xao xuyến bao trái tim

Dân mạng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc điển trai “bất biến” theo thời gian của anh Bo. Nhiều ý kiến hài hước cho rằng, Đan Trường không khác gì "yêu tinh" bởi nhan sắc lão hóa ngược khiến anh trẻ trung như chàng trai 25 tuổi thay vì 45 tuổi như thực tế.

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Là một trong những ca sĩ thần tượng 'thế hệ vàng son' những năm 2000 của Vpop Việt, hiện Đan Trường vẫn là cái tên được hàng nghìn bạn trẻ yêu mến

Lam Trường

Sở hữu chất giọng đặc biệt không thể lẫn vào đâu được, ca sĩ Lam Trường thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả ái mộ nhạc trẻ những năm 2000 và được gọi bằng cái tên thân mật "Anh Hai". Ở tuổi U50, Lam Trường vẫn toát lên nét lịch lãm, phong độ như 20 năm trước, là một trong những quý ông trẻ trung của showbiz Việt. "Đặt lên bàn cân" bức ảnh của Lam Trường 20 năm trước và hiện tại, nhiều người nhận xét Lam Trường không thay đổi nhiều về ngoại hình.

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Khí chất quý ông lịch lãm của nam thần một thời không làm chị em thất vọng, đúng chuẩn 'gừng càng già càng cay'
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Anh Hai Lam Trường của chúng ta đã bảo toàn rất kĩ hình ảnh 'mối tình đầu' của nhiều cô gái
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'Ngồi đọc sách thôi mà có cần phải soái đến vậy không'

Vẻ ngoài trẻ trung hack tuổi của các "ông chú soái ca" thật sự khiến bao người bồi hồi, nhất là hội chị em, dù trẻ hay già thì cũng đều "mê như điếu đổ".

Ảnh: FBNV

Hội 'trai ế' Vbiz: Ai bảo ‘bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền’ là dễ dàng có người yêu?

Hội 'trai ế' Vbiz: Ai bảo ‘bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền’ là dễ dàng có người yêu?

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Từ khóa:   Hứa Vĩ Văn Đan Trường Lam Trường

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