Trước đó, truyền thông cho biết Châu Hải My bị ốm một tuần. Nữ diễn viên phải thở bằng oxy và có trợ lý túc trực ở bên. Nhưng khi phát hiện ra nữ diễn viên tái phát bệnh cấp tính, tình trạng của Châu Hải My đã ở mức nguy kịch, không thể cứu chữa. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là người trợ lý lúc đó đã ở đâu khi nữ diễn viên bị khó thở nặng rồi bất tỉnh.

Mới đây, Sohu đăng tải hình ảnh Châu Hải My tham dự sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện với tinh thần vui vẻ, tươi tắn, song khi di chuyển cô cần người nâng đỡ, khi phát biểu tiếng nói yếu lao lực, thể hiện sức khỏe có vấn đề.

Ngoài ra, theo Sohu, Châu Hải My vốn có tiền sử bệnh cao huyết áp và bệnh lupus ban đỏ, vì vậy cô cần có người chăm sóc và ở bên cạnh mọi lúc. Song, Châu Hải My sống một mình trong biệt thự ở khu ngoại ô Bắc Kinh, không có người thân bên cạnh. Nữ diễn viên bị bệnh nặng đã một tuần nhưng cô không được đưa tới bệnh viện để nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, vì vậy dẫn tới sự việc đáng tiếc.

Người trợ lý nam nhiều năm gắn bó bên Châu Hải My phát hiện nữ diễn viên bất tỉnh rồi gọi cấp cứu, song mọi chuyện đã quá muộn.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong, Trung Quốc. Thập niên 1990, Châu Hải My là tên tuổi ăn khách trên màn ảnh TVB với những bộ phim như Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành... Trong đó, có nhiều vai diễn kinh điển đến nay vẫn còn được khán giả nhớ tới.

Châu Hải My còn được mệnh danh là "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh", "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất" sau khi tham gia bản Ỷ Thiên Đồ Long ký 1994. Tạo hình thanh cao, quyến rũ với chấm chu sa trên trán của nữ diễn viên trở thành biểu tượng sống mãi trên màn ảnh, được các nhà sản xuất của những phiên bản sau áp dụng cho vai diễn Chu Chỉ Nhược. Tuy nhiên, không ai có thể đánh bại diễn xuất của Châu Hải My.