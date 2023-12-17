Hé lộ khoảnh khắc chung khung hình cuối cùng của Châu Hải My và Lý Nhược Đồng

Sao quốc tế 17/12/2023 10:34

Châu Hải My qua đời vào ngày 11/12. Sự ra đi của nữ diễn viên ở tuổi 57 gây chấn động showbiz Trung Quốc.

Đến nay những câu chuyện, hình ảnh về Châu Hải My lúc sinh thời vẫn được đồng nghiệp và khán giả chia sẻ trên truyền thông để tưởng nhớ cô. Một trong những hình ảnh khiến khán giả xứ tỷ dân không khỏi bồi hồi chính là khoảnh khắc Châu Hải My và Lý Nhược Đồng chung khung hình.

Cụ thể, hai mỹ nhân đẹp nhất phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung đã có dịp tái ngộ vào cuối tháng 10. Họ cùng quay một gameshow. Đây cũng là chương trình truyền hình cuối cùng của Châu Hải My. Trong show, họ tái hiện lại vai diễn kinh điển của mình là Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược.

Hé lộ khoảnh khắc chung khung hình cuối cùng của Châu Hải My và Lý Nhược Đồng - Ảnh 1

Đặc biệt, khán giả càng xúc động hơn với lời tâm sự của Lý Nhược Đồng về sự ra đi của Châu Hải My. Trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng chia sẻ cô đã rất sốc và đau buồn khi hay tin Châu Hải My qua đời. Nữ diễn viên không ngờ rằng show truyền hình hồi tháng 10 là lần cuối cùng bản thân được gặp gỡ, làm việc với Châu Hải My.

"Tôi bàng hoàng, không ngừng rơi nước mắt và đến nay vẫn chưa nguôi sự đau buồn sau khi biết tin Châu Hải My đã qua đời. Chẳng ngờ rằng chương trình đó lại là lần cuối cùng tôi được gặp Hải My. Bạn cũ của tôi ơi, mong bạn có một chuyến hành trình mới bình yên. Hy vọng trên thiên đàng bạn sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau nào nữa", Lý Nhược Đồng bày tỏ sự thương tiếc.

Hé lộ khoảnh khắc chung khung hình cuối cùng của Châu Hải My và Lý Nhược Đồng - Ảnh 2

Lý Nhược Đồng và Châu Hải My đều là 2 nữ diễn viên thành danh nhờ phim chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung. Châu Hải My được ca ngợi là "Chu Chỉ Nhược hoàn hảo nhất", khiến Kim Dung muốn viết lại kết truyện. Trong khi Lý Nhược Đồng được xem là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Hé lộ khoảnh khắc chung khung hình cuối cùng của Châu Hải My và Lý Nhược Đồng - Ảnh 3

Vai diễn của Châu Hải My trong Ỷ Thiên Đồ Long ký (1994) và Lý Nhược Đồng trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) đi vào hàng kinh điển màn ảnh, đến nay chưa có lứa diễn viên đàn em nào có thể vượt qua.

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