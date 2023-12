Hé lộ khoảnh khắc chung khung hình cuối cùng của Châu Hải My và Lý Nhược Đồng

Cụ thể, hai mỹ nhân đẹp nhất phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung đã có dịp tái ngộ vào cuối tháng 10. Họ cùng quay một gameshow. Đây cũng là chương trình truyền hình cuối cùng của Châu Hải My. Trong show, họ tái hiện lại vai diễn kinh điển của mình là Tiểu Long Nữ và Chu Chỉ Nhược.

Đến nay những câu chuyện, hình ảnh về Châu Hải My lúc sinh thời vẫn được đồng nghiệp và khán giả chia sẻ trên truyền thông để tưởng nhớ cô. Một trong những hình ảnh khiến khán giả xứ tỷ dân không khỏi bồi hồi chính là khoảnh khắc Châu Hải My và Lý Nhược Đồng chung khung hình.

Đặc biệt, khán giả càng xúc động hơn với lời tâm sự của Lý Nhược Đồng về sự ra đi của Châu Hải My. Trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng chia sẻ cô đã rất sốc và đau buồn khi hay tin Châu Hải My qua đời. Nữ diễn viên không ngờ rằng show truyền hình hồi tháng 10 là lần cuối cùng bản thân được gặp gỡ, làm việc với Châu Hải My.