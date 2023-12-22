Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình?

Sao quốc tế 22/12/2023 17:17

Sau khi bộ phim Liễu chu ký phát hành video đóng máy, nhan sắc và "phản ứng hóa học" giữa Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý là điều mà khán giả quan tâm bậc nhất.

Giữa lúc khán giả đang chờ đợi một vai diễn ấn tượng của Vương Sở Nhiên, đoàn phim Liễu Chu Ký đã có những động thái đáng chú ý đầu tiên. Theo đó, sau thời gian dài ghi hình, phim đã tung poster đóng máy, cùng dàn diễn viên đầy đủ, vào sáng 21/12. Đây là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng, do đạo diễn phim Đại Đường Vinh Diệu cầm trịch.

Từ đoạn video, có thể thấy cả phong thái lẫn ngoại hình của cặp đôi đều rất xuất sắc. Trương Vãn Ý thể hiện khí chất của một vị hoàng tộc khi vào vai Nhiếp chính vương Thôi Hành Chu. Trong khi đó, từng ánh mắt, nụ cười làm sáng bừng khung hình của nàng Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên thủ vai khiến khán giả ngắm mãi không chán.

Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình? - Ảnh 1

Chưa đầy 1 ngày sau khi công bố vật liệu đóng máy, bộ phim của Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt xem trước. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng khi phim lên sóng, nó sẽ tạo ra cơn sốt lớn. Hơn nữa, điểm cộng của bộ phim chính là các cảnh quay được đầu tư và lên hình trông rất đẹp và thơ.

Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình? - Ảnh 2

Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình? - Ảnh 3

Nói thêm về bộ đôi diễn viên chính, Vương Sở Nhiên là cái tên quá nổi tiếng với những ai thường xuyên theo dõi Cbiz. Cô được biết đến nhờ diễn xuất ổn cùng vẻ ngoài xinh đẹp có nét tương đồng với đàn chị minh tinh Lưu Diệc Phi. Cũng chính vì thế, Vương Sở Nhiên còn được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình? - Ảnh 4Vượt 1 triệu lượt đặt trước, Vương Sở Nhiên 'sánh đôi' bên Trương Vãn Ý có 'lật ngược' được danh tiếng của mình? - Ảnh 5

 

Về phần Trương Vãn Ý, anh nổi lên sau thành công của bom tấn cổ trang "Trường tương tư". Trong số 3 nam chính của phim, Trương Vãn Ý là người sở hữu diễn xuất nổi trội nhất, đường nét gương mặt được đánh giá là rất hợp để đóng những bộ phim cổ trang có yếu tố quyền đấu.

Tuy nhiên, điều này chẳng khiến nam diễn viên đóng khung mình vào một thể loại nào. Thay vào đó, anh thử sức mình với những dạng vai khác nhau, tham gia vào các dự án chính kịch đòi hỏi cao về khả năng diễn xuất.

 

Vừa phát hành tư liệu đóng máy, 'Liễu Chu Ký' lập thành tích đáng nể: Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý bùng nổ nhan sắc lẫn diễn xuất

Vừa phát hành tư liệu đóng máy, 'Liễu Chu Ký' lập thành tích đáng nể: Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý bùng nổ nhan sắc lẫn diễn xuất

Dự án phim cổ trang Liễu Chu Ký là một trong những dự án được nhiều khán giả quan tâm ngay từ khi mới khởi động, hiện bộ phim đã chính thức đóng máy vào ngày 14/12.

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