Vừa phát hành tư liệu đóng máy, 'Liễu Chu Ký' lập thành tích đáng nể: Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý bùng nổ nhan sắc lẫn diễn xuất

Từ một số hình ảnh được đoàn làm phim công bố, cư dân mạng đã dành lời khen cho hai diễn viên chính, cả về tạo hình và tương tác của cặp đôi diễn viên chính. Ngay sau đó, lượt đặt chỗ xem trước trên nên tảng Tencent của bộ phim đã đạt 993.000, chuẩn bị vượt mốc 1 triệu lượt.

Mới đây, bộ phim Liễu Chu Ký do Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý đóng chính đã đóng phim thuận lợi. Đồng thời, đoàn làm phim cũng tung những hình ảnh chính thức đầu tiên của các nhân vật trong phim.

Tạo hình của Trương Vãn Ý đậm chất vương giả, uy quyền; còn Vương Sở Nhiên vừa đẹp nữ tính dịu dàng, vừa mạnh mẽ phóng khoáng. Netizen nhận xét dựa trên tạo hình, ít nhiều cả hai đều thể hiện được hình ảnh của nhân vật trong nguyên tác gốc Kiều Tàng (tên phim được đổi thành Liễu Chu Ký).

Thêm vào đó, tương tác giữa Vương Sở Nhiên và Trương Vãn Ý trên phim trường cũng thoải mái và dễ thương, khiến độ “hóng” phim càng tăng vọt.

Thông qua Trường Tương Tư, Trương Vãn Ý đã cho thấy được khả năng diễn xuất của mình khi thể hiện tròn trịa tâm địa phức tạp của nhân vật Thương Huyền. Vai diễn trong Liễu Chu Ký cũng là một nhân vật phức tạp, và Trương Vãn Ý đã cho thấy diễn xuất của anh hoàn toàn đủ sức đảm đương.

Bên cạnh đó, dự án Liễu Chu Ký sắp tới rất quan trọng với Vương Sở Nhiên. Theo nguyên tác, nhân vật nữ chính do Vương Sở Nhiên đảm nhận được thiết lập rất thú vị, rất dễ thuyết phục khán giả yêu thích, vì thế vai diễn này nếu thành công sẽ giúp nữ diễn viên “gỡ điểm”. Trước mắt, khán giả đã chấm điểm cộng cho tạo hình của cô, phần còn lại phải chờ diễn xuất quyết định.

Liễu Chu Ký được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Câu chuyện kể về Liễu Miên Đường (Vương Sở Nhiên) là con gái của một gia đình quan lại sa sút. Cô bị bắt ép gả vào kinh thành. Giữa đường đi, Liễu Miên Đường bị cướp dâu và trở thành vợ của một tên đạo tặc.

Sau một biến cố, Liễu Miên Đường mất trí nhớ nên nhầm tưởng Thôi Hành Chu (Trương Vãn Ý) là chồng mình. Dù biết rõ mọi chuyện nhưng Thôi Hành Chu vẫn đóng giả thương nhân bán đồ sứ, làm “chồng hờ” của Liễu Miên Đường, lợi dụng cô cho mục đích riêng.

Liễu Chu Ký hiện vừa đóng máy và chưa có lịch phát sóng dự kiến.