'Thần tiên tỷ tỷ' thế hệ mới Vương Sở Nhiên hóa tân nương, nhan sắc ra sao mà được dân tình khen ngợi?

Mới đây, tạo hình tân nương của Vương Sở Nhiên ở dự án ngôn tình Liễu Chu Ký khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ và dành nhiều lời khen.

Vốn sở hữu nhan sắc ấn tượng với khả năng "cân tạo hình" tốt, thế nên không ngạc nhiên khi ở loạt ảnh hóa tân nương, trông Vương Sở Nhiên cực kỳ hút mắt.

Trước đó, hững tạo hình đầu tiên của cô nàng trong dự án cổ trang này nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Với lợi thế nhan sắc xinh đẹp, Vương Sở Nhiên được khen là xinh đẹp, nổi bật trong nhiều khung hình.

Về phần Trương Vãn Ý, nam diễn viên là gương mặt được yêu thích khi góp mặt trong bộ phim Trường Tương Tư, đóng cặp cùng Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ… Nam diễn viên sinh năm 1994 cũng là một trong những sao nam đang lên, được các đoàn làm phim để mắt đến.

Nhất là dạo gần đây, anh có nhiều cơ hội giành được vai chính trong những dự án lớn, cho thấy sự nghiệp của Trương Vãn Ý có tiềm năng tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

Liễu Chu Ký là dự án phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Vương Sở Nhiên đảm nhận vai nữ chính Liễu Miên Đường và "nên duyên" cùng Trương Vãn Ý, người được giao vai nam chính Thôi Hành Chu.

Theo nguyên tác, Liễu Miên Đường xuất thân trong một gia đình quan lại sa sút. Cô được gả vào kinh thành nhưng giữa đường, đoàn đưa dâu lại gặp thổ phi. Sự kiện này khiến cô trở thành sơn trại phu nhân. Về sau, Liễu Miên Đường bị thương nặng và được Thôi Hành Chu cứu. Khi tỉnh lại, cô không còn nhớ gì về quá khứ. Liễu Miên Đường lầm tưởng Thôi Hành Chu chính là người chồng mình được gả trước đó. Thôi Hành Chu dù biết chuyện cũng không nói ra, lợi dụng Liễu Miên Đường cho mục đích riêng. Tuy nhiên sau khi cùng rất nhiều biến cố, cả hai đều trao đi trái tim chân thành của mình.

Vương Sở Nhiên là 'nữ chính lý tưởng' của Khó Dỗ Dành, sẽ 'nên duyên' cùng Trần Phi Vũ hay Tống Uy Long? Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Vương Sở Nhiên vẫn là nữ chính, và Trần Phi Vũ hoặc Tống Uy Long sẽ vào vai nam chính trong "Khó Dỗ Dành".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/than-tien-ty-ty-the-he-moi-vuong-so-nhien-hoa-tan-nuong-nhan-sac-ra-sao-ma-uoc-dan-tinh-khen-ngoi-634186.html