Khó Dỗ Dành gây tranh cãi trước tin Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên đóng chính, nhà trai bị phản đối nhiều nhất vì lý do này

Sao quốc tế 11/12/2023 17:11

Mới đây, trang Douban của Khó Dỗ Dành đã hiển thị nam nữ chính là Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin trang Douban của Khó Dỗ Dành đã hiển thị nam nữ chính là Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên. Ngay lập tức, điều này đã trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội bởi đây là một tác phẩm được nhiều "mọt ngôn tình" yêu thích.

Tuy nhiên, đa phần các bình luận đều theo hướng tiêu cực khi mà cư dân mạng cho rằng Bạch Kính Đình không hề phù hợp với hình tượng nhân vật Tang Diên trong nguyên tác.

Khó Dỗ Dành gây tranh cãi trước tin Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên đóng chính, nhà trai bị phản đối nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 1

Vương Sở Nhiên và Bạch Kính Đình đều không phải là những cái tên xa lạ với khán giả yêu phim Hoa ngữ. Vương Sở Nhiên nổi tiếng nhờ nhan sắc có phần giống đàn chị nổi danh Lưu Diệc Phi, thậm chí còn được gọi là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới. Trong khi đó, Bạch Kính Đình từng gây ấn tượng qua hai bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường và Trường Phong Độ.

Vương Sở Nhiên được nhân xét là sở hữu ngoại hình và thần thái khá tốt. Trong khi đó, theo mô tả của nguyên tác, nữ chính Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp, tính tình dễ chịu nhưng cũng rất dũng cảm, điều này cũng khá phù hợp với hình tượng mà Vương Sở Nhiên theo đuổi.

Trước đó, ở phim "Nghe nói em thích tôi", Vương Sở Nhiên đã thể hiện khá tốt một cô gái nội tâm và luôn mạnh mẽ trước cuộc sống, tình yêu. Chính vì thế, nói cô không thể đóng "Khó dỗ dành" cũng là đánh giá có phần hơi vội.

Khó Dỗ Dành gây tranh cãi trước tin Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên đóng chính, nhà trai bị phản đối nhiều nhất vì lý do này - Ảnh 2

"Khó dỗ dành" là cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại hiện đại, ngọt ngào của tác giả Trúc Dĩ. Tác phẩm kể về mối tình thanh mai trúc mã của Ôn Dĩ Phàm và Tang Diên. Truyện kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán bar Tang Diên, anh trai của nhân vật Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu. 

Đồng thời, phim được dự đoán có gam màu nhẹ nhàng, lãng mạn và phù hợp với giới trẻ.

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