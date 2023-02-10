Vướng nghi vấn lừa đảo cùng chồng, Vương Lệ Khôn bị hành chục người 'đòi tiền' ngay giữa phố

Bên cạnh đó, trang Sina cho biết thêm, đa số nạn nhân bị chồng Vương Lệ Khôn lừa tiền đều ở độ tuổi trung niên hoặc người cao tuổi. Số tiền họ bị gạt lên đến hàng triệu NDT.

Vào ngày 10/2, trang QQ đưa tin, 46 hộ dân bị chồng doanh nhân của Vương Lệ Khôn lừa đảo sạch tiền đã đến trước cửa văn phòng đại diện của nữ diễn viên để yêu cầu cô khắc phục hậu quả thay bạn đời. Họ cho rằng người đẹp Vũ động càn khôn cần noi gương Lưu Đào, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho người bị hại.

Một số nguồn tin cho biết nữ diễn viên có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Hiện tại, căn biệt thự 47 triệu NDT (6,7 triệu USD), xe Rolls-Royce Phantom giá 1,4 triệu USD dưới tên của Vương Lệ Khôn đã bị đóng băng để điều tra. Cô cũng bị cảnh sát lấy lời khai. 163 tiết lộ nữ diễn viên đang tìm cách ly hôn để cứu vãn danh tiếng và sự nghiệp.

Theo Sina, chồng Vương Lệ Khôn bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo từ tháng 10/2020. Anh dụ dỗ hơn 200 người mua dự án bất động sản ma ở gần trường học. Tổng số tiền chồng Vương Lệ Khôn kiếm được nhờ hành vi phạm pháp lên tới 800 triệu-1 tỷ NDT (khoảng 117-147 triệu USD).

Ngay sau đó, những từ khóa "Vương Lệ Khôn”, “chồng Vương Lệ Khôn lừa đảo" đã trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội. Chỉ trong hơn một ngày, những từ khóa này đã thu hút 2,64 tỉ lượt tìm kiếm. Điều này cho thấy Cnet đang thực sự rất quan tâm đến lùm xùm của mỹ nhân họ Vương.

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết số tiền lừa đảo được doanh nhân trên dùng mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá hay nhà, xe để lấy lòng Vương Lệ Khôn. Nhờ vậy, anh chiếm được trái tim của nữ diễn viên và đi đến hôn nhân. Dẫu vậy, đối mặt với cáo buộc cố ý bao che để hưởng lợi kinh tế từ vụ lừa đảo của chồng doanh nhân, đến nay Vương Lệ Khôn và văn phòng làm việc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Cáo buộc lừa đảo của chồng khiến danh tiếng Vương Lệ Khôn hoen ố. Thương hiệu Dior hiện đã ẩn các bài quảng cáo liên quan tới người đẹp. Ngoài ra, cô còn 6 tác phẩm truyền hình và điện ảnh đang chờ phát hành. Nếu dính bê bối, nữ diễn viên sẽ đền bù tổn thất không nhỏ cho nhà sản xuất.

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, từng là một nữ diễn viên rất tích cực trong mắt khán giả. Cô tham gia biểu diễn chương trình của đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh tại Gala lễ hội mùa xuân cách đây không lâu. Cô từng góp mặt vào các bộ phim nổi tiếng như: Mỹ nhân tâm kế, Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Vũ động càn khôn, Ba kiếp may mắn gặp được em...