Vương Lực Hoành hoàn tất thủ tục ly hôn, mở ra 'cuộc chiến' giành quyền nuôi con vào ngày 4/3

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đã nhận được phán quyết ly hôn sau hai năm ly thân. Song, cặp đôi vẫn tiếp tục cuộc chiến giành quyền nuôi con được diễn ra vào ngày 4/3.

Vào ngày 20/2, trang Sina đưa tin tòa án Mỹ đã đăng tải các giấy tờ pháp lý, cho thấy vợ chồng Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi hoàn tất thủ tục ly hôn sau hai năm ly thân. Tuy nhiên, cả hai bắt đầu "nổ ra" cuộc đấu tranh giành quyền nuôi con. Theo thỏa thuận cũ, Lý Tịnh Lôi có quyền nuôi dưỡng ba đứa trẻ. Cô sống trong căn nhà cũ, vốn là tài sản đứng tên Vương Lực Hoành. Nam ca sĩ sẽ chu cấp tiền ăn học cho các con. Nhưng, vì Lý Tịnh Lôi đã lên mạng chia sẻ về đời sống riêng tư, khiến danh tiếng của Vương Lực Hoành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nam ca sĩ phải tạm dừng sự nghiệp, nên Vương Lực Hoành muốn thay đổi quyền thăm nom con. Phía nam ca sĩ cũng chỉ trích Lý Tịnh Lôi vì ngăn cấm anh gặp các con.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi hoàn tất thủ tục ly hôn sau hai năm ly thân - Ảnh: Internet Trước đó, Lý Tịnh Lôi trước đó đã vạch tội Vương Lực Hoành trên trang cá nhân. Theo cô, nam ca sĩ đối xử tệ bạc với vợ, coi cô như "máy đẻ", không quan tâm tới các con, ngoại tình cùng một số đồng nghiệp. Cô khẳng định sau khi ly thân, Vương Lực Hoành không chu cấp tiền nuôi con, lại tiến hành kiện tụng khiến cô rơi vào tình cảnh phải trả một khoản phí luật sư khổng lồ. Lý còn cho rằng Vương Lực Hoành đã sử dụng quyền lực ngầm để thay đổi truyền thông, tạo thế có lợi cho mình. Song, vào ngày 11/2, khi phải nộp tài liệu chống lại Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi không đưa ra được bằng chứng chồng cũ ngoại tình. Trong khi đó, Vương Lực Hoành đưa ra được bản kê khai việc chuyển tiền cho Lý Tịnh Lôi. Hai vợ chồng sẽ đối chất trực tiếp tại tòa vào ngày 4/3.

Trước đó, Lý Tịnh Lôi tố cáo nam ca sĩ đối xử tệ bạc với vợ, ngoại tình cùng một số đồng nghiệp - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Lý Tịnh Lôi còn đối mặt với án kiện từ nữ ca sĩ Yumi. Trước đó, cô có bài viết tố cáo Yumi ngoại tình với Vương Lực Hoành, khiến nghệ sĩ bị dư luận công kích dữ dội và nghĩ quẩn. Sau khi hồi phục sức khỏe, Yumi đệ đơn kiện Lý Tịnh Lôi tội phỉ báng danh dự. Đến nay, Lý Tịnh Lôi chưa phản hồi vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-luc-hoanh-hoan-tat-thu-tuc-ly-hon-mo-ra-cuoc-chien-gianh-quyen-nuoi-con-vao-ngay-4-3-451099.html