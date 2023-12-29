Vừa được khen sắp lấn lướt Bạch Lộc trong tạo hình cổ trang, gà cưng Vu Chính giờ lại trông lỗi thời, 'xấu lạ' trên phim trường

Mới đây, weibo đoàn làm phim Xuân Hoa Yếm đã chính thức công bố thông tin diễn viên nam - nữ chính - Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa. Tạo hình nữ sát thủ trong trang phục đen của Ngô Cẩn Ngôn được khen hết lời.

Nhiều cư dân mạng còn cho rằng với việc liên tiếp đóng cổ trang, nàng Ngụy Anh Lạc đang ngầm cạnh tranh với người chị em cùng nhà - Bạch Lộc. rất có thể sang năm 2024 hai nàng “gà cưng” của Vu Chính sẽ đối đầu nhau trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại, Bạch Lộc cũng đang quay Bạch Nguyệt Phạn Tinh.

Tuy nhiên, ở buổi khai máy vào ngày 28/12 tại Hoành Điếm, Ngô Cẩn Ngôn lại bị chê thậm tệ với mái tóc quá đỗi lỗi thời, giống kiểu đầu của các nhân vật nữ trong phim TVB những năm 2000 nhưng xấu hơn.

Nhiều cư dân mạng không khỏi chán ngán khi hôm trước vừa khen, nay lại phải "quay xe" chê dài vì không "ngấm" được tạo hình ở buổi khai máy.

Xuân hoa yếm là dự án phim cổ trang, dự kiến gồm 30 tập, do Trình Lục làm đạo diễn. Phim được viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình bi thương giữa Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn).

Trong bộ phim này, Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng ý thức được rằng điều đó là không thể. Tuy vậy, cô vẫn mạnh mẽ sống vì biết chỉ khi còn sống mới có thể hướng tới mục tiêu được tự do. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rơi xuống vực thẳm khi gặp Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn từng coi cô như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng cũng luôn bị lợi dụng, chịu tổn thương từ lần này đến lần khác.