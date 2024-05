Vừa lấn sân sang ca hát, Bạch Lộc nhanh chóng giữ vị trí số 1 trong lòng khán giả

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin sản phẩm âm nhạc 'More Than Friends' của Bạch Lộc kết hợp cùng Châu Dực Nhiên vừa mới phát hành đã nằm ở top 1 bảng thịnh hành theo thời gian thực trên QQ Music. Sở hữu chất giọng ngọt ngào, dù chỉ mới lấn sân sang âm nhạc, hát không quá kĩ thuật nhưng Bạch Lộc đã được dân tình khen ngợi và ủng hộ nồng nhiệt.

Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của Bạch Lộc kể từ khi cô gia nhập vào Cbiz. Trước đó, trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét do iQiyi tổ chức, cô nàng gây sốt khi trình diễn ca khúc Mùa Tuyết, cũng là nhạc phim Ninh An Như Mộng do cô nàng đóng chính.