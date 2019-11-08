Vợ chồng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” tình tứ bên nhau nhưng lại khiến fan phì cười vì loạt biểu cảm siêu nhí nhố

Sao quốc tế 08/11/2019 11:49

Loạt ảnh mới đây của nữ diễn viên Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes tại sự kiện đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Cách đây không lâu, cặp vợ chồng nổi tiếng Philippines – nữ diễn viên Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes đã có một chuyến du lịch tại đảo Panglao, tỉnh Bohol (Philippines). Trên trang Instagram cá nhân, cả hai không ngừng chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc cùng các con đến người hâm mộ.

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Vợ chồng Marian Rivera đưa các con đi du lịch dịp cuối tuần – Ảnh: Internet

Mới đây, trở về từ chuyến du lịch, vợ chồng “mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã cùng nhau tham dự một sự kiện. Cả hai đều diện trang phục nổi bật và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Trong khi Marian Rivera gợi cảm với đầm trễ vai thì Dingdong Dantes lại trẻ trung với áo sơ mi có thiết kế lạ mắt.

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‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ hạnh phúc bên ông xã - Ảnh: Internet

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Marian xinh đẹp rạng rỡ tại sự kiện - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi liên tục tạo dáng đầy tình tứ bên nhau. Thậm chí, Dingdong còn cố tình làm mặt xấu để trêu đùa vợ yêu. Khoảnh khắc nhí nhố này của cả hai khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

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Khoảnh khắc nhí nhố của cặp đôi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn cùng 2 con nhỏ. Hiện tại, nữ diễn viên đã trở lại với các hoạt động nghệ thuật nhưng cô vẫn dành thời gian để chăm lo cho gia đình.

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Mới đây, loạt ảnh của cặp đôi nữ diễn viên Marian Rivera và ông xã Dingdong Dantes đang gây sốt cộng đồng mạng vì quá ngọt ngào.

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Từ khóa:   mỹ nhân đẹp nhất Philippines Marian Rivera Dingdong Dantes

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