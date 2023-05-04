Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt

Sao quốc tế 04/05/2023 09:47

Ở tuổi 41, Trương Quân Ninh vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da căng bóng, nhờ bí quyết tập yoga đều đặn mỗi ngày, ăn nhiều rau xanh và uống nước ép trái cây.

Trương Quân Ninh là mỹ nhân người gốc Đài Loan. Với chiều cao gần 1m70 và vóc dáng thanh mảnh giúp cô tôn dáng với nhiều loại trang phục. Chính vì thế người đẹp đặc biệt ưu ái những mẫu đầm dạ hội màu đen vừa sang trọng, vừa quyến rũ.

Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt - Ảnh 1
Với chiều cao gần 1m70 và vóc dáng thanh mảnh giúp cô tôn dáng với nhiều loại trang phục - Ảnh: Internet

Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Trương Quân Ninh cũng tạo dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim như: Như Ý truyện, Võ Mị Nương, Người cha 8 tuổi... Cô cũng được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, mỹ nhân xứ Đài được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu quý vì tác phong làm việc chuyên nghiệp lẫn tính cách hòa đồng, thân thiện.

Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt - Ảnh 2
Cô cũng được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, mỹ nhân xứ Đài được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu quý vì tác phong làm việc và tính cách tốt - Ảnh: Internet

Kín tiếng, ít scandal, người đẹp họ Trương luôn biết cách hoàn thiện bản thân mỗi ngày và kiên trì giữ hình tượng đẹp trong lòng người hâm mộ. Đây cũng vừa là lý do vừa là động lực để cô - từ một người sở hữu cân nặng lên đến 60 kg - đã giảm cân thành công và luôn duy trì được cân nặng ở mức 46 kg.

Kiên trì tập thể dục

Trương Quân Ninh chia sẻ cô thường dành nhiều thời gian tập yoga nhiều hơn là các bộ môn khác. Tập yoga vừa có thể giúp cơ thể dẻo dai, thon gọn, đốt được mỡ thừa, cũng như giúp thư giãn tinh thần.

Các nghiên cứu chỉ ra yoga là phương pháp tập luyện giúp tái tạo các tế bào từ sâu bên trong. Ngoài ra, bộ môn này còn có thể kích hoạt các tuyến nội tiết tố, giúp loại bỏ những tế bào già cỗi, thúc đẩy sự sản sinh mạnh mẽ của tế bào mới. Làn da sẽ hồng hào và tràn đầy sức sống nhờ quá trình lưu thông máu được tăng cường thông qua tập luyện.

Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt - Ảnh 3
Trương Quân Ninh kiên trì tập luyện để giữ một vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Không ăn thực phẩm nhiều chất béo, ngọt

Trong khẩu phần ăn của Trương Quân Ninh, rau xanh và hoa quả chiếm tỷ lệ lớn, áp đảo so với tinh bột và protein. Người đẹp cho biết, ngay cả khi chọn lựa những thực phẩm ít calo, cô vẫn ăn rất điều độ vì ăn nhiều hoa quả hay rau xanh vẫn có thể khiến mục tiêu giảm cân đổ bể. Theo đó, cô chỉ ăn khoảng 400-500g rau xanh và 250-300g hoa quả tươi mỗi ngày.

Dưa hấu và bơ là hai thực phẩm Trương Quân Ninh không bao giờ đưa vào thực đơn bởi bơ khá nhiều chất béo trong khi dưa hấu lại chứa hàm lượng đường cao. Những loại hoa quả giúp cho nàng thơ của làng giải trí Đài Loan đạt được mục tiêu giữ dáng, không mỡ thừa thường ít béo và ngọt như cam, bưởi, ổi.

Ngoài ăn trực tiếp, nữ diễn viên có thói quen uống nước ép rau củ quả mỗi ngày. Cô thường chọn các loại rau củ quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa để tăng cường sức khỏe cho làn da, làm trắng da từ bên trong và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm. Trương Quân Ninh còn uống 2-3 lít nước để bổ sung độ ẩm, giúp da căng mịn.

Tuyệt chiêu giữ dáng thon gọn 'siêu đỉnh' của diễn viên Trương Quân Ninh khiến chị em phải trầm trồ không ngớt - Ảnh 4
Khẩu phần ăn mà một trong những bí quyết giúp người đẹp giữ dáng thành công - Ảnh: Internet

Ăn theo nguyên tắc tam giác ngược

Trương Quân Ninh ăn nhiều vào bữa sáng, vừa đủ trong bữa trưa và ăn ít vào bữa tối. Nguyên tắc tam giác ngược không chỉ giúp nữ diễn viên duy trì số đo ba vòng lý tưởng mà còn giảm tình trạng tích nước, phù nề, tăng cường chức năng thải độc, thanh lọc cơ thể.

Cụ thể, người đẹp xứ Đài thường ăn một bữa sáng đầy đủ, nhiều dinh dưỡng với rau, thịt, cơm. Vào bữa trưa, cô ăn no vừa phải với cá, rau, ngũ cốc nguyên hạt. Bữa tối của cô kết thúc trước giờ đi ngủ tối thiểu ba tiếng, ưu tiên thực phẩm luộc, hấp, tiết chế dầu mỡ và gia vị để không độn thêm nhiều calo.

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