Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền thông tin về những nghệ sĩ đã có thời gian dài không gia nhập dự án phim nào. Đáng chú ý là cái tên Ngô Cẩn Ngôn, diễn viên từng gây sốt với vai nữ chính của bộ phim đình đám Diên Hy Công Lược. Từng được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng nhìn vào hiện tại hẳn các fan của mỹ nhân này sẽ cảm thấy rất thất vọng.

Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc sau thất bại với Thượng Thực. Cô đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên phụ trong nhiều dự án. Thậm chí, số cơ hội đến với mỹ nhân này đang ngày một ít dần đi khi khán giả không còn được nhìn thấy cô xuất hiện trên dự án phim mà chỉ tại các chương trình giải trí kém tên tuổi.