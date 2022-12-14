Đã từng là mỹ nhân được so sánh với Bạch Lộc và kỳ vọng có sự nghiệp thăng hoa thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại chỉ mang về vỏn vẹn 2 chữ ''thất vọng''.
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Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền thông tin về những nghệ sĩ đã có thời gian dài không gia nhập dự án phim nào. Đáng chú ý là cái tên Ngô Cẩn Ngôn, diễn viên từng gây sốt với vai nữ chính của bộ phim đình đám Diên Hy Công Lược. Từng được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng nhìn vào hiện tại hẳn các fan của mỹ nhân này sẽ cảm thấy rất thất vọng.
Sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc sau thất bại với Thượng Thực. Cô đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên phụ trong nhiều dự án. Thậm chí, số cơ hội đến với mỹ nhân này đang ngày một ít dần đi khi khán giả không còn được nhìn thấy cô xuất hiện trên dự án phim mà chỉ tại các chương trình giải trí kém tên tuổi.
Ngô Cẩn Ngôn còn bị tố có thái độ khinh thường người khác, làm việc thiếu chuyên nghiệp bên cạnh thực lực gây tranh cãi. Cô nàng sau đó phải lên tiếng xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm nhưng vẫn không được các nhà đài lớn tha thứ.
Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Ngô Cẩn Ngôn là Bạch Lộc lại đang ngày càng thành công. Vượt mặt Ngô Cẩn Ngôn, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố trong những năm qua không ngừng được quan tâm. Có thể thấy dù có xuất phát điểm kém hơn mỹ nhân họ Ngô thế nhưng Bạch Lộc mới lại là người đang có được sự nghiệp ổn định và còn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, là một trong những diễn viên trẻ mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Cô tham gia nhiều phim như Cổ kim lục nhân hành, Lực vạn vật hấp dẫn, Phong hoả giai nhân, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt... Nhờ sự nâng đỡ của "biên kịch vàng" Vu Chính, tên tuổi cô nổi đình đám khắp Châu Á nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược.