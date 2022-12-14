Từng được so sánh với Bạch Lộc, thế nhưng mỹ nhân này lại càng mất hút sau scandal mắc bệnh ngôi sao

Sao quốc tế 14/12/2022 18:18

Đã từng là mỹ nhân được so sánh với Bạch Lộc và kỳ vọng có sự nghiệp thăng hoa thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại chỉ mang về vỏn vẹn 2 chữ ''thất vọng''.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền thông tin về những nghệ sĩ đã có thời gian dài không gia nhập dự án phim nào. Đáng chú ý là cái tên Ngô Cẩn Ngôn, diễn viên từng gây sốt với vai nữ chính của bộ phim đình đám Diên Hy Công Lược. Từng được kỳ vọng sẽ có một sự nghiệp thành công, thế nhưng nhìn vào hiện tại hẳn các fan của mỹ nhân này sẽ cảm thấy rất thất vọng. 

Từng được so sánh với Bạch Lộc, thế nhưng mỹ nhân này lại càng mất hút sau scandal mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 1
Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn càng lâm vào bế tắc sau thất bại với Thượng Thực. Cô đang dần bị đẩy từ hàng nữ chính xuống diễn viên phụ trong nhiều dự án. Thậm chí, số cơ hội đến với mỹ nhân này đang ngày một ít dần đi khi khán giả không còn được nhìn thấy cô xuất hiện trên dự án phim mà chỉ tại các chương trình giải trí kém tên tuổi. 

Ngô Cẩn Ngôn còn bị tố có thái độ khinh thường người khác, làm việc thiếu chuyên nghiệp bên cạnh thực lực gây tranh cãi. Cô nàng sau đó phải lên tiếng xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm nhưng vẫn không được các nhà đài lớn tha thứ. 

Từng được so sánh với Bạch Lộc, thế nhưng mỹ nhân này lại càng mất hút sau scandal mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 2
Diễn xuất của cô bị đánh giá không tốt trong vài năm qua - Ảnh: Internet

Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Ngô Cẩn Ngôn là Bạch Lộc lại đang ngày càng thành công. Vượt mặt Ngô Cẩn Ngôn, nữ diễn viên Châu Sinh Như Cố trong những năm qua không ngừng được quan tâm. Có thể thấy dù có xuất phát điểm kém hơn mỹ nhân họ Ngô thế nhưng Bạch Lộc mới lại là người đang có được sự nghiệp ổn định và còn có khả năng tiến xa hơn nữa trong tương lai. 

Từng được so sánh với Bạch Lộc, thế nhưng mỹ nhân này lại càng mất hút sau scandal mắc bệnh ngôi sao - Ảnh 3
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Ngô Cẩn Ngôn sinh năm 1990, là một trong những diễn viên trẻ mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ. Cô tham gia nhiều phim như Cổ kim lục nhân hành, Lực vạn vật hấp dẫn, Phong hoả giai nhân, Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt... Nhờ sự nâng đỡ của "biên kịch vàng" Vu Chính, tên tuổi cô nổi đình đám khắp Châu Á nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Bạch Lộc sắp sửa công khải ''người yêu'' Vương Nhất Bác, chính thức cho Tiêu Chiến ra rìa.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Ngô Cẩn Ngôn sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

Fan couple Tiêu Chiến - Bạch Lộc chính thức tan rã nhường ngôi cho Vương Nhất Bác

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

TOP 3 gương mặt hot nhất điện ảnh Cbiz trong năm 2022: Triệu Kim Mạch gây bất ngờ lớn trước Bạch Lộc

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Đọ sắc với đàn chị Angela Baby, Bạch Lộc nhận về cái kết đắng: 'Thua cả thần thái lẫn nhan sắc'

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Nhọ như Trương Lăng Hách, thể hiện tình cảm với Bạch Lộc nhưng lại bị netizen chỉ trích không thương tiếc vì điều này

Vấn nạn fan cuồng có hành động vượt mức cho phép với sao tại Cbiz tiếp tục tiếp diễn, 'tình cũ' Bạch Lộc không may trở thành nạn nhân tiếp theo

Vấn nạn fan cuồng có hành động vượt mức cho phép với sao tại Cbiz tiếp tục tiếp diễn, 'tình cũ' Bạch Lộc không may trở thành nạn nhân tiếp theo

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cân mọi outfit nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chào thua trước Bạch Lộc khi khoác lên mình màu áo đỏ này

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cân mọi outfit nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng phải chào thua trước Bạch Lộc khi khoác lên mình màu áo đỏ này

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 49 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 49 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi