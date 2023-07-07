Từng được mệnh danh là 'nữ hoàng phim cấp ba' Hông Kông, Lý Lệ Trân tuổi U60 vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, mong muốn quay lại diễn xuất sau thời gian vắng bóng

Lý Lệ Trân từng được coi là biểu tượng gợi cảm Hông Kông thập niên 1990.

Thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông, có một giai đoạn dành cho sự trỗi dậy của thể loại "phim cấp ba". Tuy rằng hiện tại thể loại phim này bị tẩy chay, nhưng vào thời điểm đó, lại trở thành xu hướng chủ đạo. Và thể loại phim này cũng đã tạo lên thành công của rất nhiều ngôi sao nữ Hông Kông như Chu Nhân - người đã khiến mọi người kinh ngạc trong phim của Châu Tinh Trì "Đại Thoại Tây Du", Khâu Thục Trinh, Ôn Bích Hà.... Khi nhắc đến ngôi sao nổi tiếng của thể loại "phim cấp ba" của Hông Kông thì không thể nhắc đến Lý Lệ Trân. Cô được coi là "nữ thần phim cấp ba" Hông Kông trong thập niên 1980 - 1990.

Lý Lệ Trân được coi là "nữ thần phim cấp ba" Hông Kông trong thập niên 1980 - 1990 Lý Lệ Trân sinh năm 1966, tại Hong Kong. Cô gia nhập giới giải trí từ năm 14 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo. 3 năm sau, với vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, cô được đạo diễn Hoàng Bách Minh ưu ái mời tham gia phim Con ma vui vẻ. Cũng từ đây, Lý Lệ Trân chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Với vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết, cô được ưu ái mời tham gia phim Con ma vui vẻ Năm 1992, cô có vai diễn để đời - Phương Đình trong Đại thời đại, bộ phim được đánh giá xuất sắc mọi thời đại của TVB. Thành công vang dội của tác phẩm đưa tên tuổi Lý Lệ Trân sánh ngang hàng những "chị cả" tại nhà đài xứ Hương Cảng. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô từng đăng quang Ảnh hậu tại giải Kim Mã vào năm 1999 với tác phẩm Ordinary Heroes.

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Lệ Trân quyết định tham gia các bộ phim cấp ba Nhưng khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Lệ Trân quyết định chuyển đổi hình tượng, tham gia các bộ phim cấp ba và chấp nhận hở hang trên màn ảnh. '10 năm lặp đi lặp lại với kiểu nhân vật dễ thương, trong sáng, tôi thấy mình chẳng có chút tiến bộ nào. Vì thế buộc phải thay đổi để tìm thử thách mới' - cô chia sẻ. Được biết, sau đổ vỡ hôn nhân và những mối tình kết thúc không trọn vẹn, cô một mình nuôi con và hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn duy trì được diện mạo xinh đẹp. Ở tuổi U60, nữ diễn viên vẫn duy trì được diện mạo xinh đẹp Vắng bóng làng giải trí nhiều năm, nhưng thời gian gần đây Lý Lệ Trân bất ngờ trở lại đóng phim. Áp lực trong làng giải trí bây giờ thực sự rất lớn, ngoại hình và vóc dáng của Lý Lệ Trân đã sa sút đến mức nhất định nên khó có thể trở lại thời kỳ đỉnh cao như năm nào, nhưng dường như cô vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tuổi già và vẫn muốn được mọi người biết đến mình qua màn ảnh. Tác phẩm gần nhất Lý Lệ Trân tham gia là bộ phim "Drifting" vào năm 2021.

'An lạc truyện' dù gây tranh cãi, khán giả vẫn hóng ngày lên sóng chỉ vì một điều này "An lạc truyện" bị đánh giá khá thấp so với những bộ phim cổ trang cùng thời điểm, song người hâm mộ vẫn hy vọng phim sẽ tạo được phản ứng tốt khi công chiếu.

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