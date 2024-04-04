Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Trương Trí Hằng tiết lộ anh bắt đầu công việc phát tờ rơi cho các quán trà trên phố Tsim Sha Tsui. Ngoài ra, anh còn làm phụ bếp, giao đồ ăn... cho khách khi có yêu cầu. Với nhiều công việc tay chân, anh hy vọng sẽ hỗ trợ vợ nuôi đàn con. Vợ anh hiện cũng tìm người giúp việc để trông 4 đứa trẻ. Cô nói nếu rảnh rang hơn, cô có thể đi làm.

Theo u Yến Văn, hiện tại mỗi ngày việc phải đối mặt với cảm xúc của cậu con trai mắc bệnh tự kỷ là một thách thức lớn. Bởi lẽ 3 đứa trẻ còn lại trong nhà vẫn còn khá nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng. Vợ chồng Trương Trí Hằng đang phải rất cố gắng học cách để tìm ra sự cân bằng.

Còn nhớ đợt 27/2 vừa qua, vợ Trương Trí Hằng là Âu Yến Văn đã chia sẻ dòng trạng thái lên trang cá nhân, tiết lộ mới đầu năm 2024 đã gặp vận xui. Trong đó, cô tiết lộ rằng, trong gia đình có hai người thân mắc bệnh ung thư, hai cún cưng gặp vấn đề sức khỏe . Thậm chí, con trai của cô còn được chẩn đoán bị tự kỷ. Điều này khiến u Yến Văn cảm thấy kiệt sức cả về thể chất và tinh thần.

Hai vợ chồng Trương Trí Hằng và Âu Yến Văn đều thất nghiệp trong khi phải nuôi 4 con.

Vợ Trương Trí Hằng cũng hé lộ rằng, trong năm 2023, bản thân từng áp lực tới mức đã nghĩ tới cái chết. Thậm chí, cô còn có suy nghĩ ôm theo 4 đứa con cùng nhau quyên sinh. "Chính tôi cũng thấy bản thân có vấn đề về tinh thần, thường xuyên nảy ra ý nghĩ mách bảo rằng, nên đưa các con tới một thế giới khác, như một sự giải thoát", Âu Yến Văn nói.

Theo Sinchew, tình hình tài chính của gia đình Trương Trí Hằng rất đáng lo ngại. Hai vợ chồng anh đều thất nghiệp trong khi phải nuôi 4 con và một bầy chó, vợ không xoay sở nổi chi tiêu.

Tuy nhiên, chia sẻ của vợ Trương Trí Hằng chẳng những không nhận được lời động viên từ công chúng mà còn hứng nhiều gạch đá. Đa số đều cho rằng, vợ chồng Trương Trí Hằng sống rất vô trách nhiệm khi điều kiện kinh tế không cho phép, nhưng vẫn sinh rất nhiều con. Cư dân mạng bình luận: "Nếu sinh con thì bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu không có nghị lực thì đáng nhẽ ra không nên sinh nhiều con như vậy".

Gần đây, anh livestream, bày tỏ nỗi khổ sở và hy vọng mọi người cho tiền. Hành động này của diễn viên vấp phải chỉ trích dữ dội của nhiều người.

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, hoạt động trong nhóm nhạc Boy'z từ 2003, sau đó tham gia nhóm nhạc Sun Boy'z và từng được một số giải thưởng âm nhạc Hong Kong. Sau khi ban nhạc giải tán năm 2008, anh chuyển hướng sang đóng phim, gần đây là Xin chào sếp nhé!. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của anh không phát triển. Anh gần như không có vai diễn, dù vẫn trực thuộc quản lý của công ty Shaw Brothers.

Thời mới vào nghề, Trương Trí Hằng gây sốt với vẻ ngoài bảnh bao điển trai.

Trong thời gian còn hoạt động showbiz, anh từng gây ồn ào bê bối "bắt cá 5 tay". Cụ thể, vào năm 2019 khi Trương Trí Hằng bất ngờ tuyên bố lên chức cha kèm hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc, nam ca sĩ đã bị loạt bạn gái tố ngoại tình dưới dòng bình luận của bài viết. Không những ngoại tình, Trương Trí Hằng còn bị các cô gái này tố vay mượn và nợ họ tiền nhưng không trả.

Sau khi vụ việc bị vỡ lở, sự nghiệp giải trí của Trương Trí Hằng gây dựng bao lâu nay cũng tan thành mây khói. Vì thói trăng hoa mà Trương Trí Hằng nhiều lần bị vợ đòi ly hôn. Thế nhưng sau mỗi lần đó, Âu Yến Văn đều lựa chọn tha thứ cho chồng và tiếp tục sinh con. Trong một lần trả lời phỏng vấn của truyền thông, Trương Trí Hằng thừa nhận hình ảnh của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả khi đang đi trên đường anh cũng bị mọi người phỉ nhổ gọi là "người đàn ông cặn bã".

Trương Trí Hằng thừa nhận hình ảnh của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng sau ồn ào bê bối "bắt cá 5 tay".

Trương Trí Hằng và Yến Văn kết hôn năm 2019, sinh con thứ tư vào 2023. Họ nhiều lần có ý định ly hôn sau 5 năm chung sống nhưng sau đó lại đẻ thêm.