Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con

Sao quốc tế 04/04/2024 23:14

Trương Trí Hằng từng nổi danh là nam thần Hong Kong một thời, nhưng sau sau bê bối "bắt cá 5 tay" khiến cuộc sống trở nên bế tắc khi con trai bị tự kỷ, vợ từng muốn ôm 4 người con quyên sinh. Hiện tại phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con.

 

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Trương Trí Hằng tiết lộ anh bắt đầu công việc phát tờ rơi cho các quán trà trên phố Tsim Sha Tsui. Ngoài ra, anh còn làm phụ bếp, giao đồ ăn... cho khách khi có yêu cầu. Với nhiều công việc tay chân, anh hy vọng sẽ hỗ trợ vợ nuôi đàn con. Vợ anh hiện cũng tìm người giúp việc để trông 4 đứa trẻ. Cô nói nếu rảnh rang hơn, cô có thể đi làm.

Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con - Ảnh 1
Trương Trí Hằng và vợ là Âu Yến Văn.

Còn nhớ đợt 27/2 vừa qua, vợ Trương Trí Hằng là Âu Yến Văn đã chia sẻ dòng trạng thái lên trang cá nhân, tiết lộ mới đầu năm 2024 đã gặp vận xui. Trong đó, cô tiết lộ rằng, trong gia đình có hai người thân mắc bệnh ung thư, hai cún cưng gặp vấn đề sức khỏe. Thậm chí, con trai của cô còn được chẩn đoán bị tự kỷ. Điều này khiến u Yến Văn cảm thấy kiệt sức cả về thể chất và tinh thần.

Theo u Yến Văn, hiện tại mỗi ngày việc phải đối mặt với cảm xúc của cậu con trai mắc bệnh tự kỷ là một thách thức lớn. Bởi lẽ 3 đứa trẻ còn lại trong nhà vẫn còn khá nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng. Vợ chồng Trương Trí Hằng đang phải rất cố gắng học cách để tìm ra sự cân bằng.

Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con - Ảnh 2
Hai vợ chồng  Trương Trí Hằng và Âu Yến Văn đều thất nghiệp trong khi phải nuôi 4 con.

Vợ Trương Trí Hằng cũng hé lộ rằng, trong năm 2023, bản thân từng áp lực tới mức đã nghĩ tới cái chết. Thậm chí, cô còn có suy nghĩ ôm theo 4 đứa con cùng nhau quyên sinh. "Chính tôi cũng thấy bản thân có vấn đề về tinh thần, thường xuyên nảy ra ý nghĩ mách bảo rằng, nên đưa các con tới một thế giới khác, như một sự giải thoát", Âu Yến Văn nói.

Theo Sinchew, tình hình tài chính của gia đình Trương Trí Hằng rất đáng lo ngại. Hai vợ chồng anh đều thất nghiệp trong khi phải nuôi 4 con và một bầy chó, vợ không xoay sở nổi chi tiêu.

Tuy nhiên, chia sẻ của vợ Trương Trí Hằng chẳng những không nhận được lời động viên từ công chúng mà còn hứng nhiều gạch đá. Đa số đều cho rằng, vợ chồng Trương Trí Hằng sống rất vô trách nhiệm khi điều kiện kinh tế không cho phép, nhưng vẫn sinh rất nhiều con. Cư dân mạng bình luận: "Nếu sinh con thì bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu không có nghị lực thì đáng nhẽ ra không nên sinh nhiều con như vậy".

Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con - Ảnh 3
Gần đây, anh livestream, bày tỏ nỗi khổ sở và hy vọng mọi người cho tiền. Hành động này của diễn viên vấp phải chỉ trích dữ dội của nhiều người.

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, hoạt động trong nhóm nhạc Boy'z từ 2003, sau đó tham gia nhóm nhạc Sun Boy'z và từng được một số giải thưởng âm nhạc Hong Kong. Sau khi ban nhạc giải tán năm 2008, anh chuyển hướng sang đóng phim, gần đây là Xin chào sếp nhé!. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của anh không phát triển. Anh gần như không có vai diễn, dù vẫn trực thuộc quản lý của công ty Shaw Brothers.

Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con - Ảnh 4
Thời mới vào nghề, Trương Trí Hằng gây sốt với vẻ ngoài bảnh bao điển trai.

Trong thời gian còn hoạt động showbiz, anh từng gây ồn ào bê bối "bắt cá 5 tay". Cụ thể, vào năm 2019 khi Trương Trí Hằng bất ngờ tuyên bố lên chức cha kèm hình ảnh gia đình 3 người hạnh phúc, nam ca sĩ đã bị loạt bạn gái tố ngoại tình dưới dòng bình luận của bài viết. Không những ngoại tình, Trương Trí Hằng còn bị các cô gái này tố vay mượn và nợ họ tiền nhưng không trả.

Sau khi vụ việc bị vỡ lở, sự nghiệp giải trí của Trương Trí Hằng gây dựng bao lâu nay cũng tan thành mây khói. Vì thói trăng hoa mà Trương Trí Hằng nhiều lần bị vợ đòi ly hôn. Thế nhưng sau mỗi lần đó, Âu Yến Văn đều lựa chọn tha thứ cho chồng và tiếp tục sinh con. Trong một lần trả lời phỏng vấn của truyền thông, Trương Trí Hằng thừa nhận hình ảnh của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả khi đang đi trên đường anh cũng bị mọi người phỉ nhổ gọi là "người đàn ông cặn bã". 

Trương Trí Hằng, nam thần Hong Kong một thời tiêu tan sự nghiệp sau bê bối tình ái, giờ phải phát tờ rơi, ship đồ ăn để có tiền nuôi 4 con - Ảnh 5
Trương Trí Hằng thừa nhận hình ảnh của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng sau ồn ào bê bối "bắt cá 5 tay".

Trương Trí Hằng và Yến Văn kết hôn năm 2019, sinh con thứ tư vào 2023. Họ nhiều lần có ý định ly hôn sau 5 năm chung sống nhưng sau đó lại đẻ thêm.

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Để kiếm tiền lo cho gia đình, nam diễn viên Trương Trí Hằng chấp nhận làm nhiều công việc tay chân khác nhau, trong đó có cả nhân viên dọn vệ sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Trí Hằng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Trương Trí Hằng bị TVB thờ ơ, phải làm công nhân vệ sinh để nuôi con hậu ồn ào lừa dối vợ

Nam thần khốn khổ vì 'trà xanh' Đổng Khiết, nay sự nghiệp đi xuống, phải bình phiên với 'đàn em' Vương Hạc Đệ

Nam thần khốn khổ vì 'trà xanh' Đổng Khiết, nay sự nghiệp đi xuống, phải bình phiên với 'đàn em' Vương Hạc Đệ

Nam thần Chung Hán Lương 'đã chịu già', đóng vai cha của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện

Nam thần Chung Hán Lương 'đã chịu già', đóng vai cha của Tiêu Chiến trong Tàng Hải Truyện

'Mỹ nam thần tượng số 1 Đài Loan' Ngô Tôn hứng chỉ trích dữ dội vì gọi con gái 14 tuổi là 'vợ hai'

'Mỹ nam thần tượng số 1 Đài Loan' Ngô Tôn hứng chỉ trích dữ dội vì gọi con gái 14 tuổi là 'vợ hai'

Là nam thần 'phái toàn chân', Ngao Thụy Bằng khốn đốn, cực khổ khi đóng chung phim với Bạch Lộc, hình ảnh khiến fan 'cười ra nước mắt'

Là nam thần 'phái toàn chân', Ngao Thụy Bằng khốn đốn, cực khổ khi đóng chung phim với Bạch Lộc, hình ảnh khiến fan 'cười ra nước mắt'

Từng là nam thần nổi tiếng cả Châu Á, Trần Quán Hy lộ ảnh già như ông cụ, tóc lốm đốm bạc

Từng là nam thần nổi tiếng cả Châu Á, Trần Quán Hy lộ ảnh già như ông cụ, tóc lốm đốm bạc

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 29 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 47 phút trước
Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Vận đỏ như son đúng ngày 19/9/2026, 3 con giáp 'tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau', cầu gì được nấy, sự nghiệp hanh thông hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp được Thần may mắn chỉ lối đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

Quan Hiểu Đồng đón tuổi 29 với bộ ảnh mới đầy cuốn hút

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'

Tỉnh Bách Nhiên gây chú ý với ảnh chụp cùng nữ chính 'Đầu xuân tươi sáng'