Trước ống kính "hung thần" Getty Images, Ngu Thư Hân vẫn toát lên thần thái ngút ngàn, nhan sắc đẹp nao nức lòng người

Mới đây, Ngu Thư Hân đã làm nóng cộng đồng mạng xứ Hoa ngữ cực mạnh tại show diễn của thương hiệu Moschino, nằm trong khuôn khổ Milan Fahsion Week Spring Summer 2024.

Ngu Thư Hân đã làm nóng cộng đồng mạng xứ Hoa ngữ cực mạnh tại Show diễn của thương hiệu Moschino.

Từ khoá “Ảnh gốc của Ngu Thư Hân do Getty Images chụp tại Milan” đang lọt top hotsearch vì nhan sắc quá nổi bật. Getty Images là một trong những "hung thần" khiến không ít người nổi tiếng phải chịu cảnh "dìm hàng" nhan sắc. Tuy nhiên, Ngu Thư Hân đã chặt đẹp 'hung thần' bằng chính vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ, làn da thì trắng không tỳ vết.