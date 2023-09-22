Trước ống kính "hung thần" Getty Images, Ngu Thư Hân vẫn toát lên thần thái ngút ngàn, nhan sắc đẹp nao nức lòng người

Loạt hình ảnh của Ngu Thư Hân được chụp bởi Getty Images tại Milan Fashion Week đã khiến cư dân mạng suýt xoa vì nhan sắc đẹp nao nức lòng người.
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Mới đây, Ngu Thư Hân đã làm nóng cộng đồng mạng xứ Hoa ngữ cực mạnh tại show diễn của thương hiệu Moschino, nằm trong khuôn khổ Milan Fahsion Week Spring Summer 2024.
Từ khoá “Ảnh gốc của Ngu Thư Hân do Getty Images chụp tại Milan” đang lọt top hotsearch vì nhan sắc quá nổi bật. Getty Images là một trong những "hung thần" khiến không ít người nổi tiếng phải chịu cảnh "dìm hàng" nhan sắc. Tuy nhiên, Ngu Thư Hân đã chặt đẹp 'hung thần' bằng chính vẻ đẹp sang chảnh, kiêu kỳ, làn da thì trắng không tỳ vết.
Có thể nói nhan sắc của Ngu Thư Hân không có điểm nào để chê, nếu như cô nàng không trang điểm vẫn tỏa sáng rực rỡ. Được biết, Ngu Thư Hân sinh năm 1995. Cô được biết đến với vai trò là một diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Trước đó, Ngu Thư Hân từng là thành viên của nhóm nhạc nữ THE9. Người đẹp thu hút sự chú ý của khán giả nhờ tham gia góp mặt trong các bộ phim truyền hình như: Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Ám Sát Tiểu Thuyết Gia, Vân Chi Vũ,...
Hiện nữ diễn viên đang được xem là gương mặt tiềm năng cho vị trí tiểu hoa 95 hàng đầu hiện nay, cạnh tranh gay gắt với Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc.