Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu

Sao quốc tế 21/09/2023 14:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên ảnh bìa tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh của Ngu Thư Hân trên ảnh bìa tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu. Theo đó, cô nàng xuất hiện trong loạt trang phục rực rỡ sắc màu. Cô nàng còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, có phần nổi loạn làm người hâm mộ thích thú.

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 1Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 2Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 3Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 4Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 5Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 6Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 7Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 8Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 9

Ngu Thư Hân vốn sở hữu vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang đa dạng, trong đó những mẫu áo hai dây là món đồ ưa chuộng của cô. Không chỉ trang phục đời thường, trong các sự kiện gần đây, nữ diễn viên cũng chọn trang phục cắt xẻ, hở bạo.

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 10

Gần đây, cô nàng gây chú ý khi chuyển mình phong cách thời trang từ hình ảnh tiểu thư gia thế giàu có, nhí nhảnh sang phong cách gợi cảm, cắt xẻ táo bạo. Vóc dáng của cô nàng ngày một trở nên thon gọn đáng ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng có tỷ lệ cơ thể đẹp với vòng eo thon gọn, hông rộng và chiều cao lý tưởng 1m69.

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 11

Sau thành công của dự án Thương Lan Quyết đóng chính cùng Vương Hạc Đệ lên sóng vào mùa hè năm 2022, tên tuổi của nữ chính Ngu Thư Hân được công chúng chú ý nhiều hơn. Không những thế, vai diễn Vân Vi Sam của cô nàng trong Vân Chi Vũ lên sóng gần đây cũng gây ấn tượng mạnh mẽ.

Loạt khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của Ngu Thư Hân trên tạp chí Marie Claire Now ấn bản mùa thu - Ảnh 12

Theo đó, dự án Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân gây ấn tượng khi có màn lột xác về hình tượng khi đảm nhận vai diễn sát thủ máu lạnh. Bộ phim được kỳ vọng sẽ giúp Ngu Thư Hân có bước tiến lớn tiếp theo sau thành công của phim Thương Lan Quyết.

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Sau Vân Chi Vũ, Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Ngu Thư Hân sẽ 'tái hợp' với Tăng Thuấn Hy trong phim cổ trang Thất Dạ Tuyết sau dự án Vân Chi Vũ.

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