'Trong cái rủi, có cái may' Ngự Giao Ký kết càng bi thương, số lượng khán giả quan tâm đến phim lại nhiều đến ngạc nhiên

Ngự Giao Ký đang là bộ phim làm mưa, làm gió ở thời điểm hiện tại làng phim ảnh xứ Trung, bộ phim hiện đang sắp bước vào giai đoạn cao trào và dường như sẽ có một cái kết bi thương. Tuy nhiên, điều này lại đang khiến Ngự Giao Ký trở nên hot hơn bao giờ hết.

Ngự Giao Ký đang bước vào giai đoạn kịch tính của bộ phim, dù đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc bộ phim sẽ có cái kết ''bi thương'' nhưng hình như nhờ vậy mà tuần này, bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đã có thể ổn định ở mốc khá cao. Theo như số liệu Vlinkage công bố, phim thu về được 86,82 triệu lượt xem, đứng top 1.

Chưa kể, trong 2 tập vừa rồi, Trường Ý và Kỷ Vân Hòa “trêu đùa” dân tình bằng những màn ngược tâm, người này bảo vệ người kia rồi cả hai đều “ăn hành”. CĐM nhận định những tập tới đây, 2 nhân vật chính sẽ gặp trắc trở và dường như một trong hai sẽ phải trả giá ''mạng sống'' của chính mình.

Khán giả Ngự Giao Ký sắp sửa ''khóc sưng cả mắt'' trong những tập cuối của bộ phim - Ảnh: Internet

Theo tiết lộ từ nguyên tác, sau khi phản bội Trường Ý, Kỷ Vân Hòa bị bắt nhốt ở phủ Đại quốc sư trong suốt 6 năm để luyện thuốc. Ở đây, nàng đã bị Thuận Đức tiên cơ hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần khiến sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng. Trong khi đó, Trường Ý đã xây dựng được một đội quân ở phương Bắc để tiến đánh triều đình.

Sau này, Trường Ý đưa Vân Hòa từ phủ Đại quốc sư ra và nhốt nàng trong một biệt viện giữa hồ. Vừa hận vừa yêu Vân Hòa nên Trường Ý dù nói lời tàn nhẫn nhưng vẫn chăm sóc cô hết mình. Đáng tiếc, vì sức khỏe quá yếu nên cuối cùng nàng ngự yêu sư xinh đẹp vẫn ra đi mãi mãi.

Hiện tại, đương nhiên mọi sự chú ý của mọt phim đều đổ dồn về Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy. Vì đó, Tôi Là Triệu Giáp Đệ tuy đứng thứ 2 nhưng chỉ có 68,99 triệu lượt xem. Còn Niệm Niệm Vô Minh mãi tới tập cuối cùng mới có thể leo lên vị trí top 3 khi thu về 56,81 triệu lượt xem.

Triệu Lộ Tư làm hành động này với Dương Dương trên phim trường, Netizen tố cố tình "bắt chước" Địch Lệ Nhiệt Ba Cảnh đút bánh bao của Triệu Lộ Tư cho Dương Dương bị cư dân mạng so sánh với hành động tương tự của Địch Lệ Nhiệt Ba dành cho Dương Dương trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-cai-rui-co-cai-may-ngu-giao-ky-ket-cang-bi-thuong-so-luong-khan-gia-quan-tam-den-phim-lai-nhieu-den-ngac-nhien-461852.html