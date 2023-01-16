Triệu Lộ Tư 'xinh như hoa' trong loạt ảnh mới, visual nức nở cỡ nào mà fan xuýt xoa mãi không thôi

Vừa qua, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ loạt ảnh mới thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong ảnh được được đăng tải, mỹ nữ sinh năm 1998 nổi tiếng với nét đẹp thanh tú, hài hoà và "nổi bần bật". Đặc biệt, nữ diễn viên ghi điểm với làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn và khuôn miệng nhỏ nhắn.

Trong năm vừa qua, Triệu Lộ Tư là cái tên nổi bật và đang được nhiều khán giả yêu thích trong dàn tiểu hoa 95 hiện nay, cô không chỉ gây ấn tượng với lối diễn xuất chuyên nghiệp trong nhiều tác phẩm, mà còn còn sở hữu nhan sắc mê hoặc lòng người.

Triệu Lộ Tư còn làm người hâm mộ xuýt xoa khi chứng kiến sống mũi cao vút và thẳng tắp. Có vẻ như ở những hình ảnh tuy chụp đơn giản, không cầu kỳ Triệu Lộ Tư lại càng tự tin với nhan sắc của mình hơn.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng trong từng vai diễn dù là cổ trang hay hiện đại. Một số bộ phim nổi bật của nữ diễn viên sinh năm 1998 có thể kể đến như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn,... Hiện tại, dự án phim cổ trang Thần Ẩn hợp tác cùng Vương An Vũ đang trong thời gian quay hình, đây cũng là bộ phim được kỳ vọng giúp Triệu Lộ Tư tiếp tục khẳng định được vị thế của mình của làng giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại cô là ngôi sao nổi bật nhất trong dàn Tiểu Hoa Đán 95. Mặc dù còn nhiều ý kiến chê bai nhưng cư dân mạng không phủ nhận được rằng độ nổi tiếng của Triệu Lộ Tư, cô đang leo lên top lưu lượng trong thời gian gần đây.

Triệu Lộ Tư bây giờ được xem như con gà đẻ trứng vàng, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách và còn là nhân tố tiềm năng được kỳ vọng của làng giải trí Hoa ngữ, không chỉ về diễn xuất mà còn nhờ vào visual cực đỉnh.