Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 13/01/2023 16:29

Trên mạng xã hội đang rầm rộ thông tin Ngô Lỗi chuẩn bị 'nên duyên' cùng tiểu hoa xinh đẹp Triệu Kim Mạch trong dự án mới.

Thời gian vừa qua, thông tin tiểu thuyết Giữa Cơn Bão Tuyết được chuyển thể thành phim nhận được nhiều sự quan tâm của không ít các "mọt phim". Qua đó, netizen cũng bàn tán rôm rả về việc ai sẽ là diễn viên chính, nhiều cái tên trước đó được đưa ra như Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng cho biết dự án này sẽ là màn "kết đôi" của Ngô LỗiTriệu Kim Mạch. Có nguồn tin tiết lộ đạo diễn của bộ phim này đã được đổi sang Hoàng Thiên Nhân, vị này cũng đã theo dõi Weibo của Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch. Dù thông tin vẫn chưa được xác nhận, thế nhưng dân tình đều chắc chắn rằng khả năng hai ngôi sao này hợp tác là rất lớn.

Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1

Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Đạo diễn Hoàng Thiên Nhân follow Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch.

Hoàng Thiên Nhân vốn là tên tuổi đạo diễn tài hoa, người đã tạo nên thành công cho tựa phim Muốn Gặp Anh bản truyền hình lẫn điện ảnh. Ông từng dẫn dắt nhiều bộ phim hot hit như The Rules of Love, Nice to Meet You, Here to Heart, Attention, Love… 

Ngô Lỗi được đánh giá là diễn viên trẻ tiềm lực của màn ảnh Hoa ngữ, khả năng diễn xuất của nam diễn viên được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Các tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: Tinh Hán Xán Lạn, Lang Gia Bảng, Trường Ca Hành, Vượt Qua Hỏa Tuyến…

Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3

Về phía Triệu Kim Mạch, diễn viên sinh năm 2002 với gương mặt đẹp ngọt ngào, diễn xuất ấn tượng, được khán giả "quen mặt, nhớ tên" dù còn rất trẻ. Đầu năm 2022, cô nàng đã có màn trở lại ấn tượng trong siêu phẩm Khai Đoan hợp tác cùng Bạch Kính Đình. 

Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4

Với một dự án hội tụ các yếu tố như nguyên tác nổi tiếng, biên kịch là chính tác giả tiểu thuyết gốc, đạo diễn uy tín cộng thêm diễn viên tài năng nên Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được sự kỳ vọng vô cùng lớn.

Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư? - Ảnh 5
Trang Douban hiển thị tên Ngô Lỗi, Triệu Kim Mạch đóng chính trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết.

Giữa Cơn Bão Tuyết là một trong những quyển tiểu thuyết vô cùng được yêu thích của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Lâm Diệc Dương và Ân Quả. Trong một đêm bão tuyết tại nơi đất khách quê người, cơ thủ trẻ xinh đẹp Ân Quả tình cờ gặp được chàng trai tốt bụng Lâm Diệc Dương với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng. Lâm Diệc Dương đã nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đến gần nhau hơn nhờ niềm đam mê với môn thể thao bi-a. Cuộc sống của cả hai đã thay đổi từng chút một từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cơn bão tuyết ấy.

Giữa Cơn Bão Tuyết chuẩn bị khởi quay tại Phần Lan, Ngô Lỗi sẽ 'song kiếm hợp bích' với một mỹ nhân họ Triệu trong dự án này?

Giữa Cơn Bão Tuyết chuẩn bị khởi quay tại Phần Lan, Ngô Lỗi sẽ 'song kiếm hợp bích' với một mỹ nhân họ Triệu trong dự án này?

Những ngày qua, dự án Giữa Cơn Bão Tuyết nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có thông tin nam thần Ngô Lỗi sẽ nên duyên với một mỹ nhân họ Triệu. Mới đây, mạng xã hội cho biết weibo của dự án vừa cập nhật tin mới, dự án chuẩn bị chính thức khởi quay tại Phần Lan.

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