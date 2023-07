Ngô Lỗi sắp công khai 'tình mới', trẻ hơn và xinh đẹp không kém Triệu Lộ Tư?

Đạo diễn Hoàng Thiên Nhân follow Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch.

Hoàng Thiên Nhân vốn là tên tuổi đạo diễn tài hoa, người đã tạo nên thành công cho tựa phim Muốn Gặp Anh bản truyền hình lẫn điện ảnh. Ông từng dẫn dắt nhiều bộ phim hot hit như The Rules of Love, Nice to Meet You, Here to Heart, Attention, Love…