Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám

Sao quốc tế 04/01/2023 17:14

Loạt ảnh mới của Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, ai cũng đều dành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của cô nàng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư. Theo đó, cô nàng kết hợp cùng thương hiệu thời trang Gucci đắt giá trong bộ ảnh chào năm mới. Loạt khoảnh khắc xinh đẹp ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ phía người hâm mộ bởi mỹ nhân họ Triệu đã có màn khoe visual ấn tượng.

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 1

Theo đó, trong loạt ảnh mới này Triệu Lộ Tư hóa thân thành một cô nàng điệu đà, ngọt ngào của tuổi mới lớn. Nữ minh tinh gây ấn tượng bởi những khoảnh khắc hồn nhiên, cử chỉ đáng yêu.

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 2

Outfit trang phục đậm chất trẻ trung bao gồm chân váy jean dài xẻ tà, áo hoodie croptop, đôi boots trắng cao kết hợp cùng chiếc túi xách thời thượng... Những items tuy đơn giản nhưng tôn triệt để lợi thế vóc dáng, đặc biệt là đôi chân dài cùng vòng eo thon gọn của người đẹp sinh năm 1998. Bộ ảnh tràn đầy năng lượng vui tươi, đáng yêu, dễ dàng nhận thấy, tạo hình lần này khá giống với tính cách, con người thật Triệu Lộ Tư ở thời điểm hiện tại. 

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 3

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 4

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư là tiểu hoa lứa 95 được đánh giá cao. Chỉ tính riêng năm 2022 vừa qua, cô đã có tới ba bộ phim chiếm sóng màn ảnh nhỏ, trong đó dự án Tinh Hán Xán Lạn, kết đôi cùng Ngô Lỗi - nam diễn viên có quốc dân độ cao được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô nàng.

Triệu Lộ Tư đáng yêu 'hết nấc' trong bộ ảnh chào năm mới cho một thương hiệu đình đám - Ảnh 6

Sau thành công của dự án này, Triệu Lộ Tư lần nữa khẳng định được danh tiếng và được xem là "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang trong quá trình quay hình cho bộ phim cổ trang Thần Ẩn đóng cùng Vương An Vũ. 

Nội dung phim được xem như là phần ngoại truyện của "Thiên cổ quyết trần", xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ. Triệu Lộ Tư sẽ vào vai nữ chính A Âm/Phượng Ẩn, Vương An Vũ sẽ vào vai nam chính Cổ Tấn/Nguyên Khải.

Hết bị so sánh với Jang Won Young, Triệu Lộ Tư tiếp tục bị tố 'bắt chước' trang phục và vũ đạo giống Jennie (Blackpink)

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Tiết mục của Triệu Lộ Tư một trong những màn trình diễn đặc sắc nhất của đêm nhạc hội đón năm mới. Tuy nhiên, mới đây, cô nàng bị tố 'bắt chước' ý tưởng trang phục lẫn vũ đạo của Jennie (Blackpink) nổi tiếng xứ Hàn.

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