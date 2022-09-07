Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn?

Sao quốc tế 07/09/2022 11:34

Tạo hình mới được cư dân mạng nhận xét là phong cách phù hợp nhất từ trước tới nay của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh tham dự sự kiện livestream của thương hiệu L'Occitane do cô nàng làm người đại diện phát ngôn dòng sản phẩm dưỡng thể. Nhan sắc rạng rỡ cho thấy trạng thái của người đẹp vô cùng tốt dù đang bận rộn với dự án phim Dữ Phượng Hành. Nụ cười ngọt ngào, cách nói chuyện nhẹ nhàng của nàng tiểu hoa khiến công chúng mê mẩn.

Ngay sau đó, phòng làm việc của nữ diễn viên cũng tung ra bộ ảnh hậu trường và nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm đông đảo. Chiếc váy tím mộng mơ khiến Triệu Lệ Dĩnh trở nên thướt tha, đằm thắm nhưng lại không kém phần sang trọng, quyến rũ nhờ phần tà váy được xẻ cao.

Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao Hoa ngữ có xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó, nhiều lần bị mỉa mai về ngoại hình và phong cách không hiện đại. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, cô giờ là một minh tinh hạng A và là ngôi sao giàu có nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. 

Đối với mỗi một bộ phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh có thể nhận được mức thù lao tầm 30 triệu NDT (khoảng 101 tỷ đồng). Ngoài ra, khi ký hợp đồng với các thương hiệu, cô cũng thể bỏ túi 10 triệu NDT/năm (khoảng 33 tỷ đồng).

Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh còn tham gia đầu tư vào 8 công ty và thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Giữa năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh chi tiền một căn biệt thự sang trọng giá lên đến 100 triệu NDT ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh đã xếp thứ 4 trong danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn.

Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 4
Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 5
Triệu Lệ Dĩnh hóa nữ thần quyến rũ, vẻ đẹp của 'mẹ một con' như thế nào mà khiến dân tình mê mẩn? - Ảnh 6

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang bận rộn với dự án phim Dữ phương hành, kết đôi cùng nam diễn viên Lâm Canh Tân. Đây là dự án phim cổ trang hiếm hoi của cô trong hai năm gần đây và được khán giả mong đợi. 

Dữ phụng hành đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, cặp đôi từng "làm mưa làm gió" trong Sở Kiều Truyện. Ngay từ khi mới thông báo khởi quay, phim đã nhận được sự chú ý và mong chờ lớn từ người hâm mộ. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn vương ở đây, xoay quanh chuyện tình nhiều khó khăn giữa Bích Thương vương của Ma giới Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ Thần quân (Lâm Canh Tân đóng).

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