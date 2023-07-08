Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ khen ngợi hết lời với hành động này.
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Truyền thông xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã có hành động đẹp với dự án phim ảnh mới của đồng nghiệp. Theo đó, nữ diễn viên vừa mua vé cả rạp chiếu phim để ủng hộ đạo diễn Vương Bảo Cường. Được biết, ông vừa ra mắt phim điện ảnh Trong Lồng Bát Giác, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá của đồng nghiệp và khán giả.
Triệu Lệ Dĩnh nhận được “cơn mưa” lời khen từ phía cộng đồng mạng trước hành động đẹp nhằm ủng hộ đồng nghiệp. Được biết, đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên nhiệt tình ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần hợp tác sắp tới giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Vương Bảo Cường.
Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa thiên cốt, Lục Trinh truyền kỳ, Minh Lan truyện...
Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh Nữ hoàng giải trí Trung Quốc vì có người xem nhiều nhất trên nền tảng video. Loạt tác phẩm cô đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ trên các nền tảng video của Trung Quốc.
Dữ phượng hành là bộ phim cổ trang mới nhất mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia. Bộ phim dự kiến ra mắt trong năm 2023. Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng bạn diễn trong phim Sở Kiều truyện, nam diễn viên Lâm Canh Tân.