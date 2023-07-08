Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp

Truyền thông xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã có hành động đẹp với dự án phim ảnh mới của đồng nghiệp. Theo đó, nữ diễn viên vừa mua vé cả rạp chiếu phim để ủng hộ đạo diễn Vương Bảo Cường. Được biết, ông vừa ra mắt phim điện ảnh Trong Lồng Bát Giác, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá của đồng nghiệp và khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên được săn đón hàng đầu hiện nay.

Triệu Lệ Dĩnh nhận được “cơn mưa” lời khen từ phía cộng đồng mạng trước hành động đẹp nhằm ủng hộ đồng nghiệp. Được biết, đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên nhiệt tình ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần hợp tác sắp tới giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Vương Bảo Cường.