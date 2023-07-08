Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp

Sao quốc tế 08/07/2023 16:05

Triệu Lệ Dĩnh được người hâm mộ khen ngợi hết lời với hành động này.

Truyền thông xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã có hành động đẹp với dự án phim ảnh mới của đồng nghiệp. Theo đó, nữ diễn viên vừa mua vé cả rạp chiếu phim để ủng hộ đạo diễn Vương Bảo Cường. Được biết, ông vừa ra mắt phim điện ảnh Trong Lồng Bát Giác, nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ quảng bá của đồng nghiệp và khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp - Ảnh 1
Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên được săn đón hàng đầu hiện nay.

Triệu Lệ Dĩnh nhận được “cơn mưa” lời khen từ phía cộng đồng mạng trước hành động đẹp nhằm ủng hộ đồng nghiệp. Được biết, đây cũng không phải lần đầu nữ diễn viên nhiệt tình ủng hộ dự án của đồng nghiệp. Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần hợp tác sắp tới giữa Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Vương Bảo Cường.

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp - Ảnh 2
Nữ diễn viên xứ Trung nhận được nhiều sự khen ngợi cho hành động ủng hộ đồng nghiệp. 

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa thiên cốt, Lục Trinh truyền kỳ, Minh Lan truyện...

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp - Ảnh 3
Cô là nàng tiểu hoa có địa vị khá vững chắc so với các tiểu hoa cùng lứa. 

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh Nữ hoàng giải trí Trung Quốc vì có người xem nhiều nhất trên nền tảng video. Loạt tác phẩm cô đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ trên các nền tảng video của Trung Quốc. 

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp - Ảnh 4
Nữ diễn viên cũng là nàng tiểu hoa lứa 80 duy nhất 3 lần được đề cử Thị hậu Bạch Ngọc Lan.

Dữ phượng hành là bộ phim cổ trang mới nhất mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia. Bộ phim dự kiến ra mắt trong năm 2023. Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng bạn diễn trong phim Sở Kiều truyện, nam diễn viên Lâm Canh Tân.

Triệu Lệ Dĩnh ghi điểm nhờ hành động đẹp dành cho đồng nghiệp - Ảnh 5
Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ trở lại màn ảnh với Dữ Phượng Hành. 
Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận?

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận?

Netizen bài tỏ sự ủng hộ cho màn nên duyên của cặp đôi này.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dữ Phượng Hành Gió Thổi Bán Hạ sao cbiz phim hoa ngu

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận?

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ 'nên duyên' với tình cũ của Đàm Tùng Vận?

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần

Sau chuỗi ngày vướng 'vận hạn', phim của 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh để lộ một 'tín hiệu' cho thấy ngày lên sóng sắp đến gần

Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi

Top phim truyền hình được mong chờ nhất nửa cuối năm: Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ thua tiểu hoa kém nổi

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu khiến fan hâm mộ tức giận

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Minh Lan Truyện vẫn hot rần rần sau 4 năm, đẳng cấp đứng đầu lứa tiểu hoa 80 của Triệu Lệ Dĩnh

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay

Vượt qua Triệu Lệ Dĩnh, phim của Dương Mịch mới là dự án được mong chờ nhất hiện nay

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 22 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 52 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 59 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 9 phút trước
Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Món quà 20 cây vàng ngày cưới và hành động kéo con dâu vào phòng đòi lại của mẹ chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Người phụ nữ leo lên cột điện cao thế 15 mét sau khi người đàn ông đã có gia đình từ chối kết hôn

Video 1 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu