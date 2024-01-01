Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này

Sao quốc tế 01/01/2024 11:16

Bộ ảnh tạm biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024 của Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự chú ý của nhiều người.

Tối 31/12, trên tài khoản mạng xã hội Douyin cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh đăng tải đoạn video chia sẻ loạt ảnh đời thường của bản thân để tạm biệt năm 2023 và chào đón năm mới 2024. Nữ diễn viên "xả kho" với loạt ảnh selfie hiếm gặp, chụp lại những món ăn ngon từng ăn, lưu lại những cảnh đẹp thường thấy. 

Nếu những người nổi tiếng khác lựa chọn lưu giữ cho mình bộ ảnh lung lung trong ngày kết niên thì Triệu Lệ Dĩnh lại lựa chọn loạt ảnh vui vẻ đời thường. Không máy ảnh chuyên nghiệp, không váy vóc lộng lẫy, những bức ảnh thường ngày của "nữ hoàng giải trí" cũng khiến dư luận xôn xao. 

Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 1Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 3

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là ngọc nữ màn ảnh xứ Trung. Cô hiện là siêu sao hạng A, thuộc top tiểu hoa đán và là đỉnh lưu Cbiz. Năm 2007, Dĩnh lần đầu tiên tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình gia đình "Đám cưới vàng" của đạo diễn Trịnh Hiểu Long.

Năm 2015, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai chính trong bộ phim tình cảm "Hoa Thiên Cốt". Bộ phim đã thành công rực rỡ ở Trung Quốc, đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới. Nữ diễn viên cùng giành được nhiều giải thưởng cho vai diễn trong "Hoa Thiên Cốt". 

Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 6

Từ đó đến nay, tên tuổi của cô phủ sóng vượt bật, được đánh giá là một diễn viên thực lực, có năng lực diễn xuất đi cùng nhan sắc xinh đẹp. Cô tham gia vào rất nhiều bộ phim, chương trình truyền hình, tham gia quảng cáo, là đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng khác. 

Xinh đẹp, tài năng là vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tháng 10/2018, cô xác nhận đã là "vợ người ta" khi thông báo đăng ký kết hôn cùng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Thế nhưng chỉ đến năm 2021, cả hai đã đường ai nấy đi sau 3 năm gắn bó và có với nhau một cậu con trai lém lỉnh. Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong sau ly hôn vẫn duy trì mối quan hệ người thân để cùng nuôi dạy con cái. 

Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 7Triệu Lệ Dĩnh đăng ảnh đón năm mới 2024, fans vừa mừng vừa lo vì điều này - Ảnh 8

Ở tuổi U40, Triệu Lệ Dĩnh luôn được khen ngợi là sự nghiệp ngày càng thăng hoa còn nhan sắc thì ngày càng nhuận sắc, thậm chí còn xinh đẹp hơn khi bước vào nghề. 

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Được đánh giá là một trong những tiểu hoa dẫn đầu về cả tài nguyên lẫn thực tích, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên thu hút được sự chú ý của khán giả với nhan sắc và thần thái chuẩn nữ thần mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

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