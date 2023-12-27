Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này

Sao quốc tế 27/12/2023 11:56

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tiếp tục nhận thêm tin vui trước thềm năm mới.

Minh Lan Truyện là dự án giúp Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong từ mối quan hệ đồng nghiệp chuyển sang vợ chồng ngoài đời thực. Dù hiện tại cả hai đã 'đường ai nấy đi' nhưng bộ phim vẫn để lại trong lòng người hâm mộ một dấu ấn khó lòng mà quên được. Có thể nói đây là dự án đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, bởi lẽ nhờ Minh Lan Truyện mà tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng được củng cố, bộ phim cũng liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng trong và ngoài nước, đạt nhiều thành tích đáng nể.

Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 1
Minh Lan Truyện là dự án giúp Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong từ mối quan hệ đồng nghiệp chuyển sang vợ chồng ngoài đời thực.
Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 2
Nhờ Minh Lan Truyện mà tên tuổi của nữ diễn viên ngày càng được củng cố.
Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 3
Bộ phim liên tục xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng trong và ngoài nước, đạt nhiều thành tích đáng nể.

Cụ thể, kể từ năm 2019 đến nay, Minh Lan Truyện vẫn luôn lọt top phim có lượt xem Vân hợp cao nhất Hoa ngữ, xuất sắc đứng đầu với 12 tỷ view trong năm 2019, năm 2020 nhận về 2,49 tỷ view. 

Vừa qua, Minh Lan Truyện còn kỷ niệm 5 năm ra mắt màn ảnh nhỏ, được Youku mua bản quyền phát sóng độc quyền. Tin vui nối tiếp tin vui, dự án bất ngờ lọt top 3 bộ phim cũ có số liệu đáng chú ý trong năm 2023. Theo đó, tính trong phạm vi những bộ phim đã lên sóng được từ 1 năm trở lên tính từ ngày 1/1/2023, Minh Lan Truyện đã xuất sắc có lượng người xem vượt nghìn lượt, chính thức vượt qua nhiều đối thủ khác để trở thành một trong những tựa phim có sức ảnh hưởng nhất trong năm nay. Với việc được phát lại, nhiều khán giả dự đoán số liệu của bộ phim sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 4

Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 5

 Kể từ năm 2019 đến nay, Minh Lan Truyện vẫn luôn lọt top phim có lượt xem Vân hợp cao nhất Hoa ngữ.
Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 6
Minh Lan Truyện được Youku mua bản quyền phát sóng độc quyền.
Vừa được mua bản quyền phát sóng độc quyền trên Youku, Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhận thêm tin vui này - Ảnh 7
 Dự án bất ngờ lọt top 3 bộ phim cũ có số liệu đáng chú ý trong năm 2023.

Minh Lan Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết "Biết không? Biết không? Phải là hồng phai xanh thắm" nổi tiếng của tác giả Quan Tâm Tắc Loạn. Nội dung phim xoay quanh tiểu thư của gia đình quyền quý Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai). Minh Lan là người thông minh, xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Sống trong gia đình giàu có nhưng Minh Lan lại chẳng được lòng phụ thân, mẹ ruột mất sớm, tình thân tỷ muội cũng không có. Dẫu vậy, con đường để đến được với hạnh phúc của Minh Lan khá khó khăn.

Về sau, Minh Lan nên duyên cùng Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong thủ vai). Trải qua bao biến cố, phong ba, Minh Lan - Cố Đình Diệp cuối cùng cũng về lại bên nhau. Hai người kết hôn và có cuộc sống an yên, tĩnh tại.

Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tiếp tục nhận thêm tin vui sau 5 năm phát sóng

Minh Lan Truyện của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong tiếp tục nhận thêm tin vui sau 5 năm phát sóng

Bên cạnh kỷ niệm 5 năm phát sóng, Minh Lan Truyện cũng nhận thêm tin vui này khiến khán giả vô cùng phấn khởi.

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