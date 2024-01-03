Triệu Lệ Dĩnh ẩn ý về chuyện 'gương vỡ lại lành' với Phùng Thiệu Phong, bằng chứng liên quan đến con trai chung của cặp đôi

Sao quốc tế 03/01/2024 16:36

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn, con trai chung của cặp đôi sau đó được giao cho Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng. Hai người khẳng định, họ chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nuôi dạy con trai.

Gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đề cập nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp sau hơn 2 năm chia tay. 

Cụ thể, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, đang có dấu hiệu tốt hơn. Bằng chứng là dịp Giáng sinh vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đã chủ động đón con trai tới nhà riêng để cùng đón dịp lễ này. Cô nàng thậm chí còn chụp ảnh bóng lưng của con trai rồi đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân cùng dòng trạng thái đầy yêu thương.

Triệu Lệ Dĩnh ẩn ý về chuyện 'gương vỡ lại lành' với Phùng Thiệu Phong, bằng chứng liên quan đến con trai chung của cặp đôi - Ảnh 1

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn giữ mối quan hệ tốt. Một người bạn cho biết con trai là sợi dây gắn kết tình cảm của đôi nghệ sĩ. Cậu bé hiện sống cùng với bà nội do cả 2 diễn viên thường xuyên vắng nhà.

Từ năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ thường cố gắng sắp lịch vài ngày trong tháng để sum họp, đưa con đi chơi. Một nguồn tin tiết lộ tài tử họ Phùng muốn nối lại quan hệ với vợ cũ nhưng Triệu Lệ Dĩnh từ chối và muốn duy trì quan hệ bạn bè.  

Sau khi có với nhau cậu con trai Tưởng Tưởng, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ thông báo ly hôn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiện, cùng nhau chia sẻ quyền nuôi dưỡng cậu con trai. Dù lịch trình công việc bận rộn nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn sắp xếp dành thời gian cho con.

 

Triệu Lệ Dĩnh ẩn ý về chuyện 'gương vỡ lại lành' với Phùng Thiệu Phong, bằng chứng liên quan đến con trai chung của cặp đôi - Ảnh 2Triệu Lệ Dĩnh ẩn ý về chuyện 'gương vỡ lại lành' với Phùng Thiệu Phong, bằng chứng liên quan đến con trai chung của cặp đôi - Ảnh 3

Bộ phim Minh Lan Truyện được xem là nơi se duyên cho Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thành đôi. Dù đã lên sóng từ năm 2018, thế nhưng bộ phim này vẫn cực kỳ ăn khách khi liên tục lọt vào top phim được khán giả xem nhiều nhất.

Minh Lan Truyện cũng được đánh giá là một trong những dự án phim cổ trang chất lượng nhất vài năm trở lại đây trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Điều này cho thấy sức nóng của Minh Lan Truyện và Triệu Lệ Dĩnh không hề thay đổi. Thành tích này của Triệu Lệ Dĩnh được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng bởi hiện tại phim của Minh Lan Truyện đang được chiếu lại.

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Tên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trong đoàn phim điện ảnh Điều Thứ 20 của vị đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm này dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

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