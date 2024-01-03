Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch

Sao quốc tế 03/01/2024 07:30

Tên Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ xuất hiện trong đoàn phim điện ảnh Điều Thứ 20 của vị đạo diễn danh tiếng Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm này dự kiến sẽ ra mắt khán giả trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh chỉ đóng vai khách mời cho dự án phim Điều Thứ 20 của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. 2 diễn viên chính của phim là Lôi Giai Âm, Mã Lệ. Ngoài ra, tác phẩm còn có sự tham gia của Cao Diệp, Lưu Diệu Văn, Trương Dịch, Vu Hòa Vĩ....

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 1Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 2

Dù chỉ là vai diễn khách mời, nhưng nhiều cư dân mạng nhận định nàng tiểu hoa đã có một bước đột phá mới trong lĩnh vực điện ảnh khi được tham gia tác phẩm của đạo diễn lớn. Được biết, trước đó, Triệu Lệ Dĩnh chỉ mới 2 lần đóng chính phim điện ảnh và thành tích không mấy khả quan.

Cho tới thời điểm này của sự nghiệp, nữ diễn viên mới có đủ tự tin để chính thức một lần nữa quay trở lại chinh phục lĩnh vực mà cô đã gặp thất bại trước đó. Có thể thấy Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn khẳng định bản thân trong lĩnh vực truyền hình. Cô có phim bạo, có tác phẩm chính kịch chất lượng, có diễn xuất, có lưu lượng nên không còn nhận phim ngôn tình dồn dập như trước. 

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 3

Chính sự lựa chọn sáng suốt trong con đường sự nghiệp khiến Triệu Lệ Dĩnh trở thành đối thủ đáng gờm của dàn tiểu hoa 85 như Dương Mịch, Đường Yên dù có xuất phát điểm không bằng những đồng nghiệp cùng lứa.

Trong năm 2023 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh không có phim mới lên sóng, cô đặt trọng tâm hết vào các tác phẩm điện ảnh.

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 4Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 5

Sang 2024, 1 dự án cũng đang được mong đợi của nữ diễn viên là Dữ Phượng Hành, đóng cặp với Lâm Canh Tân cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Theo Tencent công bố, dự án cổ trang Dữ Phượng Hành đã vượt mức 4 triệu lượt đặt trước từ khán giả. Đây hiện tại là 1 trong những cái tên trọng điểm của hãng trong năm 2024 tới, nhất là thể loại cổ trang bên cạnh Khánh Dư Niên 2.

Tin vui tới tấp với Triệu Lệ Dĩnh: Xuất hiện trong phim của Trương Nghệ Mưu, chính thức vượt mặt Dương Mịch - Ảnh 6

Dữ Phượng Hành đánh dấu màn tái hợp đáng mong chờ của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau 6 năm kể từ Sở Kiều Truyện. Trước đó, nhiều tin đồn cho hay cặp đôi nhiều khả năng sẽ tham gia Sở Kiều Truyện 2, song ekip đã không thể mời được nàng tiểu hoa 8X trở lại.

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Kể từ sau khi hợp tác trong dự án cổ trang Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân liên tục được khán giả “đẩy thuyền”. Việc cặp đôi tiếp tục tái hợp trong Dữ Phượng Hành từng khiến dân tình bùng nổ.

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