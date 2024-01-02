Ekip Dữ Phượng Hành có 'động thái' mới, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến fan đứng ngồi không yên mong chờ sớm về chung nhà

Chưa có lịch lên sóng nhưng đến hiện tại, Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh vẫn nằm trong top được khán giả quan tâm và mong ngóng. Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân mới đây vừa cán mốc 4 triệu người đặt xem trước trên nền tảng Tencent, cho thấy sự mong đợi của khán giả với tác phẩm này.

Mới đây, trong dịp đầu năm mới phía đoàn làm phim Dữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đóng chính đã tung thiệp poster mừng năm mới. Tuy hình ảnh này đã từng xuất hiện trước đó thế nhưng vẫn khiến các fan cực kỳ hạnh phúc. Có thể nói, Dữ Phượng Hành hiện đang là một trong những dự án cổ trang được khán giả mong đợi nhiều nhất vì đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Trước đó, cặp sao này từng khuynh đảo màn ảnh nhỏ với "Sở Kiều truyện". Nữ diễn viên đã giúp phim tạo ra một bom tấn thật sự với hơn 20 tỉ lượt xem. Việc trở lại với phim cổ trang mới, cả hai được khán giả rất kỳ vọng.

Phim xoay quanh chuyện tình lãng mạn giữa Thẩm Ly (Triệu Lệ Dĩnh đóng) và Hành Chỉ (Lâm Canh Tân đóng). Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp. Từ đó, cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh.

Nói về bộ phim, Lâm Canh Tân khẳng định, Dữ phượng hành là phim ngôn tình tuổi trung niên còn Triệu Lệ Dĩnh đánh giá, phim có nhiều chi tiết hài hước, lãng mạn.

Trong lứa tiểu hoa đán 8X, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá cao, không chỉ có phim thần tượng bạo, cô nàng còn có chính kịch bảo chứng tên tuổi là "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ".

Về phần Lâm Canh Tân, anh nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ những tác phẩm truyền hình ăn khách như Sở Kiều Truyện, Võ Thần Triệu Tử Long… Anh được mệnh danh là "nam thần sát gái nhất Cbiz" sau khi dính cả tá tin tình ái với hàng loạt mỹ nhân như Yoona (SNSD), Châu Đông Vũ, Vương Lệ Khôn, Cái Nguyệt Hy và 2 mỹ nhân chưa rõ danh tính.