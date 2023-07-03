Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'?

Sao quốc tế 03/07/2023 17:08

Trần Triết Viễn đang rất được khán giả quan tâm với bộ phim vừa được công chiếu "Vụng trộm không thể giấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư.

Trần Triết Viễn là sao nam mới nổi trên màn ảnh ảnh Hoa ngữ. Anh gia nhập làng giải trí năm 2015 thông qua chương trình King of Pop và lần đầu tham gia diễn xuất với vai diễn Đoàn Bách Văn trong bộ phim "Bí Quả" năm 2016. Đến năm 2020, Trần Triết Viễn mới được khán giả biết đến sau khi tham gia bộ phim truyền hình võ hiệp "Tân Tuyệt Đại Song Kiêu", dựa trên tiểu thuyết "Tuyệt Đại Song Kiêu" của Cổ Long, song sao nam trẻ sinh năm 1996 này vẫn chưa được đánh giá quá cao.     

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 1

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 2
Trần Triết Viễn đang rất được khán giả quan tâm với bộ phim vừa được công chiếu "Vụng trộm không thể giấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư

Gần đây, tên tuổi của Trần Triết Viễn được chú ý trở lại khi tham gia bộ phim "Vụng trộm không thể dấu" đóng chính cùng Triệu Lộ Tư. Kể từ khi "Vụng trộm không thể giấu" lên sóng, số lượng fan hâm mộ của Trần Triết Viễn cũng đang trên đà tăng nhanh chóng và hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đỉnh điểm khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày.  

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 3

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 4
Khi lên sóng tập 12-13, hiệu ứng của vai diễn Đoàn Gia Hứa đã đem lại cho Trần Triết Viễn hơn 100.000 người theo dõi trên Weibo chỉ trong vòng một ngày

Bên cạnh đó, khi “Vụng trộm không thể giấu" mới phát hành, nhân vật Đoàn Gia Hứa do Trần Triết Viễn thủ vai chỉ đứng Top 7 trong danh sách, kém xa Triệu Lộ Tư (Top 1). Nhưng đến ngày 28/6, theo Vlinkage, chỉ số nhân vật Đoàn Gia Hứa (diễn viên Trần Triết Viễn) đã leo lên hạng 3, chỉ xếp sau hai nhân vật Tang Trĩ (diễn viên Triệu Lộ Tư) và Tiêu Xuân Sinh (diễn viên Tiêu Chiến).

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 5Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 6

Trần Triết Viễn vụt sáng nhờ Triệu Lộ Tư và 'Vụng trộm không thể giấu'? - Ảnh 7
Trần Triết Viễn bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2016, tuy nhiên mãi đến phim “Vụng trộm không thể giấu” (2023) - tên tuổi của anh mới thật sự phủ sóng

Có thể thấy, mãi đến phim “Vụng trộm không thể giấu”, tên tuổi của Trần Triết Viễn mới thực sự phủ sóng, nổi đình đám trên mạng xã hội. “Vụng trộm không thể giấu” là bộ phim ngôn tình hot nhất hiện tại, dự kiến sau khi kết thúc phim sẽ đạt nhiều thành tích vượt bậc mới trong mùa hè năm nay. 

 

 

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