TOP những mỹ nhân Cbiz có gương mặt mộc xinh đẹp nhất trên màn ảnh: Phạm Băng Băng vẫn chưa phải là số 1

Dưới đây là những mỹ nhân Cbiz có gương mặt mộc đẹp nhất trên màn ảnh Hoa ngữ.

Việc xuất hiện trước công chúng với một diện mạo xinh đẹp, chỉn chu luôn được các diễn viên quan tâm và vô cùng chú trọng. Tuy nhiên, nói thế không phải trong phim ảnh các diễn viên chưa từng xuất hiện với gương mặt mộc 100% bởi trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ đã từng chứng kiến rất nhiều mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp bất chấp kể cả không makeup đi chăng nữa. Phạm Băng Băng Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Phạm Băng Băng chắc hẳn sẽ là cái tên đầu tiên nhiều người nghĩ tới khi nhắc đến sao nữ để mặt mộc khi đóng phim. Nữ thần Cbiz đã chấp nhận không trang điểm và ăn mặc giản dị khi tham gia vào dự án điện ảnh Quan Âm Sơn.

Bên cạnh khả năng diễn xuất tốt, người đẹp còn được khen ngợi với vẻ đẹp dung dị, thanh thoát khi vào vai một nữ sinh đầy cá tính vừa tốt nghiệp cấp 3. Chưa hết, trước đó một loạt ảnh chụp tại 1 sự kiện cách đây 16 năm của Phạm Băng Băng đã được chia sẻ rần rần mạng xã hội. Ngay lập tức, những khung hình khoe nhan sắc xinh đẹp xuất sắc của nữ thần họ Phạm năm 25 tuổi đã làm Weibo dậy sóng. Lưu Diệc Phi Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Chẳng cần cầu kỳ son phấn cũng không lộng lẫy váy áo sắc màu, Lưu Diệc Phi vẫn khiến bao trái tim phải lỡ nhịp với vẻ đẹp đậm chất tình đầu của mình khi hóa thân thành cô sinh viên khoa nhạc Tống Hiểu Thanh trong Thông Cáo Tình Yêu.

Mặt mộc của cô nàng - Ảnh: Internet Không chỉ tự tin khoe mặt mộc trên màn ảnh, cô nàng còn sẵn sàng đăng tải lên trang cá nhân của mình. Cụ thể, nữ diễn viên vừa đăng bộ ảnh mặt mộc, hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ cư dân mạng. Trong ảnh, cô diện đồ ngủ, selfie với gương mặt không trang điểm cùng mái tóc đen dài. Nhiều người khen ngợi Lưu Diệc Phi tươi trẻ, làn da căng mịn. "Tôi không nghĩ cô ấy đã 34 tuổi, chỉ thấy giống một sinh viên đại học ở độ tuổi 20", tài khoản Li Junya bình luận nhận hơn 5 nghìn lượt thích. Châu Tấn Châu Tấn - Ảnh: Internet Châu Tấn từng gây ấn tượng mạnh khi vào vai một nữ tài xế taxi cá tính nhưng luôn mệt mỏi, đau khổ vì chờ đợi người thương trong bộ phim Suy Đoán Của Lý Mễ. Ở dự án này, không chỉ để mặt mộc, mỹ nhân Trung Quốc còn có một tạo hình khá xuề xòa với mái tóc rối trong suốt bộ phim. Dù vậy, nhan sắc của Châu Tấn vẫn không hề bị "dìm" đi mà thậm chí còn toát lên một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Đây là một trong những vai diễn để lại nhiều ấn tượng và nhận được vô số lời khen từ phía khán giả trong sự nghiệp của Châu Tấn.

Hé lộ thông tin cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi chính thức xác nhận chia tay người tình trẻ tuổi Tỷ phú Trần Kim Phi và nữ diễn viên Dương Thái Ngọc vướng tin trục trặc tình cảm khi có thông tin cho rằng nam tỷ phú này thường xuyên cặp kè với người phụ nữ khác.

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