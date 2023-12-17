Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023

Sao quốc tế 17/12/2023 21:29

Trong năm 2023 có nhiều bộ phim hot chính thức lên sóng, nhưng trong đó có 3 cặp đôi được yêu thích nhất màn, khiến nhiều fan Việt “mê mệt”.

 

Năm 2023, làng phim Hoa ngữ đã chứng kiến sự ra đời của nhiều cặp đôi màn ảnh. Cùng nhau, họ đã mang tới những chuyện tình đong đầy cảm xúc và được khán giả Việt yêu mến rất nhiều. Dưới đây là những gương mặt tiêu biểu nhất:

Lý Hiện - Lưu Diệc Phi trong phim Đi Đến Nơi Có Gió

Đi Đến Nơi Có Gió được xem là tác phẩm chữa lành nhất, mang lại nhiều cảm giác yên bình nhất cho khán giả. Sau khi phim phát sóng liền tạo cơn sốt mạnh mẽ trên mạng xã hội khi mang đến cảm giác bình yên, lắng đọng cho khán giả. Thông điệp của phim cũng rất ý nghĩa, đó là hãy sống một tuổi thanh xuân mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất thay vì biến mình trở thành người khác trước guồng quay xô bồ của cuộc sống.

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 1
Lý Hiện - Lưu Diệc Phi trong phim Đi Đến Nơi Có Gió

Màu sắc của phim tươi sáng, trong trẻo, giúp chữa lành tâm hồn. Khán giả dễ dàng nhận ra bản thân mình cũng xuất hiện đâu đó trong phim, cũng mệt mỏi, áp lực nhưng rồi sẽ lấy lại tinh thần khi tìm được những điều đẹp đẽ, bình dị trong cuộc sống.

Bộ phim này có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Lý Hiện và Lưu Diệc Phi, kể về chuyện của những người trẻ bỏ phố về quê, đồng thời cũng mang tới một tình yêu đẹp giữa hai nhân vật chính Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu.

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 2
Đi Đến Nơi Có Gió mang tới một tình yêu đẹp giữa hai nhân vật chính Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu.

Trên Douban, Đi Đến Nơi Có Gió đang đạt 8,7 điểm với 307700 lượt đánh giá. Đây là một con số rất cao, nhưng nó hoàn toàn xứng đáng khi mà tác phẩm này có kịch bản chỉn chu, nội dung ý nghĩa, diễn xuất của các diễn viên chẳng chê vào đâu được.

Đặng Vi - Dương Tử trong phim Trường Tương Tư

Nhắc đến những cặp đôi màn ảnh được yêu thích trong năm 2023, không thể bỏ qua Đặng Vi và Dương Tử trong bom tấn cổ trang Trường Tương Tư, tác phẩm thành công nhất mùa phim hè.

Tác phẩm cổ trang, thần thoại xoay quanh mối quan hệ của nữ chính Tiểu Yêu (Dương Tử) và 3 người đàn ông tài hoa là Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ), Thương Huyền (Trương Vãn Ý).

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 3
Trường Tương Tư, tác phẩm thành công nhất mùa phim hè của Đặng Vi và Dương Tử.

Tương Liễu yêu đơn phương Tiểu Yên nhưng vì hoàn cảnh hai gia tộc là kẻ thù nên phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Thương Huyền đem lòng yêu em họ Tiểu Yên, cố gắng chiếm lấy trái tim cô, nhưng thất bại. Cuối cùng, chỉ có Đồ Sơn Cảnh nhờ tính cách tốt bụng, sự chân thành, bao dung nên đã chinh phục được trái tim Tiểu Yên.

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 4
Chuyện tình của Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh không êm đềm, bằng phẳng nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau.

Nhân vật nữ chính Tiểu Yêu do Dương Tử đảm nhận, còn chàng trai nhất mực si tình Đồ Sơn Cảnh do Đặng Vi thủ vai. Chuyện tình giữa hai người không êm đềm, bằng phẳng khi mà Tiểu Yêu từng phải chịu quá nhiều nỗi bi thương trong quá khứ, còn Đồ Sơn Cảnh lại nặng gánh trách nhiệm với gia tộc trên vai. Dù vậy, trái tim chàng vẫn mãi chỉ về một hướng.

Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư trong phim Vụng Trộm Không Thể Giấu

Tiếp đến, chúng ta có cặp đôi Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư, những người từng khiến khán giả được ăn no "cẩu lương" với màn kết hợp trong Vụng Trộm Không Thể Giấu.

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 5
Trần Triết Viễn - Triệu Lộ Tư trong phim Vụng Trộm Không Thể Giấu

Trong phim, Trần Triết Viễn vào vai nam chính Đoàn Gia Hứa, trong khi Triệu Lộ Tư đảm nhận nhân vật nữ chính Tang Trĩ. Tang Trĩ từ ngày còn là một cô nhóc cắp sách tới trường đã thầm thương bạn của anh trai, sau đó vì hiểu nhầm mà cắt liên lạc, cuối cùng gặp lại và yêu anh khi đã trở thành một nữ sinh viên.

Top 3 cặp đôi ‘tình bể bình’ trong phim Hoa ngữ cực HOT khiến khán giả Việt ‘mê mệt’ năm 2023 - Ảnh 6
Chuyện tình của Đoàn Gia Hứa và Tang Trĩ mang đến cảm giác ngọt ngào, nhẹ nhàng và bình yên. 

Phim không khai thác những tình tiết kịch tính như hiểu lầm, người thứ ba, gia đình phản đối hay chia tay, mà chỉ đơn giản là một mối quan hệ lành mạnh, cùng nhau chia sẻ và chữa lành. Ở tác phẩm này, Trần Triết Viễn và Triệu Lộ Tư mang đến một chuyện tình vô cùng ngọt ngào với "chemistry" xứng đáng được mô tả bằng ba chữ "tràn màn hình". Để rồi đến khi tập cuối khép lại, khán giả phải tiếc ngẩn ngơ vì phim đã hết.

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023

Cuối cùng, dự án phim mới của Dương Tử hợp tác cùng Hứa Khải sẽ được công bố phim chiếu trên CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) 2024.

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