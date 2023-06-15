Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp

Sao quốc tế 15/06/2023 10:36

Nhan sắc và gia thế bạn gái "nam thần ngôn tình" Tống Uy Long khiến netizen bất ngờ.

Tối 14/6, hình ảnh Tống Uy Long cùng một cô gái xuất hiện tại khách sạn được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Danh tính của cô gái trong bức ảnh nhanh chóng được netizen tìm ra chính là Trần Thiên Ngọc, nữ phụ của bộ phim "Tương tư lệnh" do Tống Uy Long đóng chính. Nhan sắc xinh đẹp nổi trội cùng gia thế "khủng" của Trần Thiên Ngọc khiến nhiều người trầm trồ.   

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 1

Bức ảnh hẹn hò của Tống Uy Long cùng bạn gái Trần Thiên Ngọc được chia sẻ trên mạng xã hội

Theo nhiều phương tiện truyền thông địa phương chia sẻ, Tống Uy Long và Trần Thiên Ngọc đang trong mối quan hệ tình cảm, tìm hiểu đối phương. Những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội được cho là cả hai cùng nhau đi mua sắm. 

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 2

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 3

Không chỉ có ngoại hình nổi trội, Trần Thiên Ngọc còn là tiểu thư của gia đình giàu có

Trần Thiên Ngọc (sinh năm 2001) là thiên kim tiểu thư của một gia đình có gia thế của showbiz Trung Quốc, cha là CEO công ty Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải. Ông cũng chính là nhà sản xuất của bộ phim "Tương tư lệnh" mà Trần Thiên Ngọc tham gia. Không chỉ xuất thân giàu có, Trần Thiên Ngọc còn có học vấn xuất sắc khi là thủ khoa đầu vào chuyên ngành diễn xuất của Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2019. Tuy nhiên, Trần Thiên Ngọc chưa có sự bứt phá nhiều trên màn ảnh Hoa ngữ. 

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 4

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 5

Tống Uy Long được chú ý nhiều hơn qua bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà"

Tống Uy Long sinh năm 1999 tại Đại Liên, Liêu Ninh. Là một nam diễn viên, người mẫu trẻ triển vọng trong giới giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Lấy danh nghĩa người nhà", "Trạm kế tiếp là hạnh phúc", "Tương tư lệnh", "Bán yêu khuynh thành 2", "Hoa bỉ ngạn", "Phượng hoàng tù", "Thư sinh xinh đẹp",... Đặc biệt, khi vào vai anh cả trong bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà", tên tuổi của Tống Uy Long nhanh chóng nổi đình nổi đám, được nhiều nhà làm phim và nhãn hiệu nổi tiếng chú ý đến. 

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 6

Tống Uy Long hẹn hò thiên kim tiểu thư có gia thế choáng ngợp - Ảnh 7

Hiện tại, phòng làm việc của cả Tống Uy Long và Trần Thiên Ngọc vẫn chưa lên tiếng trước thông tin hẹn hò này

 Trước đó, Tống Uy Long từng nhiều lần bị "khui" tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp nổi tiếng như đàn chị Lâm Duẫn, người mẫu Triệu Giai Lệ,... Hiện tại, phòng làm việc của Tống Uy Long vẫn chưa lên tiếng trước thông tin hẹn hò này của nam diễn viên.  

 

 

 

 

 

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin tiểu thuyết đam mỹ Mỗ Mỗ sẽ được chuyển thể thành phim, được chấp bút bởi biên kịch của Trần Tình Lệnh. Theo đó, dự án này nhắm tới Tống Uy Long và Trương Tân Thành đóng chính.

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