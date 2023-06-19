Tống Thiến và Châu Du Dân gặp bất lợi khi hợp tác trong phim mới

Sao quốc tế 19/06/2023 10:45

Cặp đôi Tống Thiến, Châu Du Dân xác nhận đóng chung trong phim “Một màu xanh khác”, nhưng truyền thông và khán giả e ngại tác phẩm sẽ có nhiều bất lợi.

Theo truyền thông Hoa ngữ, phim “Một màu xanh khác” (Reblooming Blue) do Tống Thiến, Châu Du Dân đóng chính dự kiến khai máy vào ngày 19/6. Chuyện phim thuộc thể loại chữa lành, xoay quanh câu chuyện của Trần Tiểu Mãn (Tống Thiến), xuất thân từ gia đình làm gốm, muốn kế nghiệp gia đình nhưng vì bố mẹ mất sớm, cô phải đến Bắc Kinh tìm việc.

Tống Thiến và Châu Du Dân gặp bất lợi khi hợp tác trong phim mới - Ảnh 1
Tống Thiến, Châu Du Dân đóng chính trong phim “Một màu xanh khác”

Tuy nhiên, tại thành phố rộng lớn, cô gặp nhiều khó khăn, bạn thân thì qua đời, cuối cùng cô quyết định trở về Cảnh Đức. Tại đây, Tiểu Mãn gặp gỡ Kha Nham (Châu Du Dân). Anh cũng là người kề vai sát cánh, hỗ trợ cô trong quá trình khởi nghiệp. Sau những trắc trở, họ chữa lành những tổn thương cho đối phương và tình yêu dần nảy nở.

Với cốt truyện của “Một màu xanh khác”, số đông khán giả nhận định không quá mới mẻ và khiến họ liên tưởng đến “Đi đến nơi có gió” - tác phẩm mà Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính trước đó. Theo đó, dự án lấy bối cảnh là làng nghề gốm, giới thiệu những nét văn hóa của làng nghề này, đồng thời mở ra câu chuyện “bỏ phố về quê” khởi nghiệp của người trẻ.

Tống Thiến và Châu Du Dân gặp bất lợi khi hợp tác trong phim mới - Ảnh 2
“Một màu xanh khác” kì vọng sẽ là tác phẩm chữa lành tâm hồn, mang lại cho khán giả những phút giây nhẹ nhàng

Thông qua đó, “Một màu xanh khác” kì vọng sẽ là tác phẩm chữa lành tâm hồn, mang lại cho khán giả những phút giây nhẹ nhàng bằng cảnh sắc mơ mộng, đầy chất thơ. Dù vậy, phim gặp bất lợi khi diễn viên đóng chính là Tống Thiến, Châu Du Dân - đều không phải các diễn viên đang được quá quan tâm ở hiện tại.

Tống Thiến và Châu Du Dân gặp bất lợi khi hợp tác trong phim mới - Ảnh 3
Những bộ phim có Châu Du Dân góp mặt không được đánh giá cao trong 3 năm qua 

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, những bộ phim có Châu Du Dân góp mặt không được đánh giá cao. Rào cản tuổi tác cùng hạn chế trong diễn xuất khiến tài tử 40 tuổi mất đi sức hấp dẫn.  Châu Du Dân từng là nam thần nổi tiếng được yêu mến của dòng phim thần tượng Đài Loan. Thế nhưng giờ đây, tài tử không đủ sức níu chân người hâm mộ nán lại trước màn ảnh, với các tác phẩm của mình.

Tống Thiến và Châu Du Dân gặp bất lợi khi hợp tác trong phim mới - Ảnh 4
Kỹ năng diễn xuất của cô được đánh giá là hạn chế, rập khuôn

Với Tống Thiến, sau 11 năm lấn sân đóng phim, nữ ca sĩ vẫn không thể thoát mác “bình hoa di động”. Trên màn ảnh, cô đóng hàng loạt dự án từ hiện đại đến cổ trang, nhưng kĩ năng diễn xuất đều hạn chế, rập khuôn.

Dù cho “Kết ái - Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân” và “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” do cựu thành viên f(x) đóng chính tạo hiệu ứng tốt, nhưng màn nhập vai của cô bị chê đơn điệu.

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