Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ!

Sao quốc tế 09/10/2023 14:38

Nhìn bức ảnh gia đình 4 người, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc hiện tại của Tôn Lệ cùng chồng Đặng Siêu.

Ngày 6/10, trên trang cá nhân Weibo, Tôn Lệ đăng tải hình ảnh gia đình 4 người bên nhau bên bờ biển ngập tràn cảm giác bình yên và hạnh phúc. Cụ thể, nữ diễn viên viết "Lần trước đến bờ biển này là năm 2019, thoáng chốc đã 4 năm trôi qua". 

Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 1Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 2

Được biết, đây là kỷ niệm "truyền thống" của Tôn Lệ - Đặng Siêu, cứ mỗi năm, gia đình nữ diễn viên đều cùng nhau chụp một bức ảnh 4 người bên nhau trên biển. Tuy nhiên vì dịch Covid-19 nên 4 năm trước Tôn Lệ - Đặng Siêu không thể dẫn con đến bãi biển này. 

Không phô trương cầu kì, tấm ảnh Tôn Lệ đăng tải khiến dân tình chú ý vì gia đình 4 người quá đẹp. Cuộc sống hôn nhân của Tôn Lệ cùng chồng Đặng Siêu luôn khiến công chúng ngưỡng mộ vì cách cả hai thấu hiểu và cùng nhau vun vén hạnh phúc gia đình. 

Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 3Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 4

Đặng Siêu (1979) là nam diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất người Trung Quốc. Thời còn học tại Học viện Hý Kịch Trung ương, Đặng Siêu đã bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình, được rất nhiều bạn học hâm mộ và đặt cho biệt danh là "Kịch Phong Tử".

Không ngừng nổ lực và trau dồi khả năng diễn xuất, thực lực của Đặng Siêu nhanh chóng được công nhận, nam diễn viên sở hữu hàng loạt bộ phim đắt giá những năm 2000, vụt sáng trở thành "Ông hoàng giải trí số 1" trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 5Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 6Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 7

Về phần Tôn Lệ (1982), nữ diễn viên từng tham gia lưu diễn tại Anh, Mỹ, Nhật Bản từ năm 11 tuổi với vai trò vũ công. Đến năm 2001, sau khi đạt được thành tích cao trong một chương trình tìm kiếm tài năng, Tôn Lệ đã có cơ hội gia nhập làng giải trí, trở thành diễn viên hàng đầu của công ty Hairun Media.

Không kém cạnh chồng mình, Tôn Lệ cũng là diễn viên thực lực trên màn ảnh Hoa ngữ. Năm 2018, Tôn Lệ trở thành nữ diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi nhất hoàn thành được ba giải thưởng truyền hình lớn nhất tại Trung Quốc bao gồm giải Phi Thiên, giải Bạch Ngọc Lan và giải Kim Ưng. 

Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 8Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 9Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 10Tôn Lệ đăng ảnh gia đình đi 'du hí', chia sẻ một điều khiến dân mạng bất ngờ! - Ảnh 11

Tôn Lệ cùng Đặng Siêu nên duyên sau lần hợp tác đóng cùng bộ phim truyền hình "Hạnh phúc như hoa". Sợ hôn nhân vì bố mẹ từng đổ vỡ, Tôn Lệ từng không tin vào tình yêu và không có ý định kết hôn. Thế nhưng sự chu đáo, ân cần của Đặng Siêu đã khiến nữ diễn viên thay đổi suy nghĩ của mình về tình yêu.   

Cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 8/2/2010 và tổ chức hôn lễ tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải. Sau 13 năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" đã có với nhau 2 người con (một trai, một gái) vô cùng đáng yêu, lanh lợi.      

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