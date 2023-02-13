Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió tung ảnh poster mới của nhân vật, netizen chỉ để mắt tới nhan sắc của Cung Tuấn

Dự án Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió trở thành tâm điểm của sự chú ý vì sự trở lại của Cung Tuấn trong bộ phim đô thị, hiện đại sau hàng loạt dự án cổ trang cũng nhận được sự đón chờ nhiệt tình của khán giả. Mới đây, đoàn phim của dự án Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió đã đăng tải loạt ảnh poster mới của các diễn viên. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên: Cung Tuấn, Chung Sở Hy, Ngô Tuyên Nghi, Cao Chí Đình,…

Điều khiến khán giả chú ý hơn cả lại là tạo hình của Cung Tuấn. Nếu trước đây, Cung Tuấn từng khiến dân tình chao đảo với tạo hình cổ trang đầy mãn nhãn trong Sơn Hà Lệnh thì trong lần trở lại này, anh sẽ hóa thân thành chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết nhưng vẫn toát lên khi thất lịch lãm, sang trọng. Đặc biệt, ánh mắt của anh cũng rất cuốn hút, mang theo nhiều cảm xúc. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ dự án công bố lịch lên sóng chính thức trong thời gian gần nhất.

Tôi Muốn Đi Ngược Gió là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vị Tái. Nội dung xoay quanh câu chuyện của nữ chính Giang Hồ là con gái của chủ tịch một tập đoàn thời trang lớn. Giang Hồ thông minh mạnh mẽ nhưng vi luôn được cha bảo bọc che chở mà tỉnh tỉnh có phần ngạo mạn. Một ngày nọ biến cố ập đến khiến cuộc sống Giang Hồ bị sụp đổ, cô không chỉ mất đi người tha yêu quý của mình mà ngay cả công ty do chính tay cha cô gầy dựng cả đời cũng tiêu tan.

Để cứu lấy thương thiệu thời trang mà năm đó cha có dùng để lập nghiệp, Giang Hồ quyết định hợp tác cùng nhà đầu tư Từ Tư và nhà thiết kế Hưởng Kỳ, cả ba người họ cùng bắt tay xây dựng một thương hiệu mới. Bộ ba đã khai thác còn đường kinh doanh qua mạng, tuy họ không củng xuất thân nhưng cũng chỉ hưởng cùng nhau nỗ lực để lập nghiệp và xây dựng thương hiệu riêng.