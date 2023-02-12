Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới của Cung Tuấn trên tạp chí Wonderland số tháng 2. Theo đó, anh chàng xuất hiện khá ấn tượng cùng với phiên bản AI của mình.

Cung Tuấn là một trong những gương mặt lưu lượng thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung. Không chỉ là gương mặt đình đám trong các dự án phim ảnh, Cung Tuấn lại rất được lòng các nhãn hàng, tạp chí, là gương mặt quảng cáo “hái ra tiền” của Cbiz.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới của Cung Tuấn trên tạp chí Wonderland số tháng 2. Theo đó, anh chàng xuất hiện khá ấn tượng cùng với phiên bản AI của mình. Dù là phiên bản thật hay phiên bản AI cũng đều sở hữu nhan sắc đỉnh cao, đầy hoang dã, khỏe khoắn tựa như một chiến binh của xứ sở Bắc Âu. Đặc biệt, với phiên bản AI cực chất trong màu tóc bạch kim đối lập với màu tóc bản thật, khán giả hết lời khen ngợi Cung Tuấn thể hiện ánh mắt vô cùng cuốn hút ở từng góc chụp cùng concept rất mới lạ và độc đáo.

Cung Tuấn được khán giả yêu mến sau vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh (2021). Bên cạnh đó, anh chàng còn được chú ý khi có cơ hội tham gia đóng chính, sánh đôi cùng các đàn chị tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 đình đám của làng giải trí xứ Trung như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng, Cung Tuấn đóng chính cùng Dương Mịch đang chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Ngoài đóng phim, Cung Tuấn còn thử sức ở mảng âm nhạc khi tham gia thể hiện các ca khúc trong chính bộ phim mình đóng. Có thể nói tới như Thiên Nhai Khách (phim Sơn Hà Lệnh), Đã Quen Với Em (phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu), Sự Hài Lòng Nhỏ Ngọt Ngào (phim Phương Trình Tình Yêu)...

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