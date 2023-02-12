Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland

Sao quốc tế 12/02/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới của Cung Tuấn trên tạp chí Wonderland số tháng 2. Theo đó, anh chàng xuất hiện khá ấn tượng cùng với phiên bản AI của mình.

Cung Tuấn là một trong những gương mặt lưu lượng thế hệ mới của làng giải trí xứ Trung. Không chỉ là gương mặt đình đám trong các dự án phim ảnh, Cung Tuấn lại rất được lòng các nhãn hàng, tạp chí, là gương mặt quảng cáo “hái ra tiền” của Cbiz.

Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới của Cung Tuấn trên tạp chí Wonderland số tháng 2. Theo đó, anh chàng xuất hiện khá ấn tượng cùng với phiên bản AI của mình. Dù là phiên bản thật hay phiên bản AI cũng đều sở hữu nhan sắc đỉnh cao, đầy hoang dã, khỏe khoắn tựa như một chiến binh của xứ sở Bắc Âu. Đặc biệt, với phiên bản AI cực chất trong màu tóc bạch kim đối lập với màu tóc bản thật, khán giả hết lời khen ngợi Cung Tuấn thể hiện ánh mắt vô cùng cuốn hút ở từng góc chụp cùng concept rất mới lạ và độc đáo.

Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 2Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 3Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 4Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 5Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 6Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 7Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 8Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 9Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 10Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 11Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 12

Cung Tuấn được khán giả yêu mến sau vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh (2021). Bên cạnh đó, anh chàng còn được chú ý khi có cơ hội tham gia đóng chính, sánh đôi cùng các đàn chị tiểu hoa dẫn đầu lứa 85 đình đám của làng giải trí xứ Trung như Dương MịchTriệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng, Cung Tuấn đóng chính cùng Dương Mịch đang chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới.

Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 13

Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 14

Cung Tuấn và phiên bản AI 'đọ sắc' trên tạp chí Wonderland - Ảnh 15

Ngoài đóng phim, Cung Tuấn còn thử sức ở mảng âm nhạc khi tham gia thể hiện các ca khúc trong chính bộ phim mình đóng. Có thể nói tới như Thiên Nhai Khách (phim Sơn Hà Lệnh), Đã Quen Với Em (phim Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu), Sự Hài Lòng Nhỏ Ngọt Ngào (phim Phương Trình Tình Yêu)...

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Mới đây, weibo của dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã tung poster mới nhất để đón chào năm mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung Tuấn Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch và Cung Tuấn tung poster mới, hé lộ chemistry bùng nổ của cặp đôi

Vừa qua kiểm duyệt, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức nhận tin vui khủng sau thời gian chờ đợi

Vừa qua kiểm duyệt, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức nhận tin vui khủng sau thời gian chờ đợi

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

Cung Tuấn và Hứa Khải bất ngờ được gọi tên trong dự án song nam chủ Lan Chu Dẫn

Rộ tin An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt khiến fan hâm mộ vui mừng

Rộ tin An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt khiến fan hâm mộ vui mừng

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn công bố lịch lên sóng dự kiến, khán giả lo sợ 'vận xui' lặp lại như phim của Dương Mịch và Hứa Khải?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

Vogue Film tung trailer phim của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn, hé lộ chi tiết cực kỳ thú vị của cặp đôi khiến dân tình khen ngợi?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 7 giờ 51 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 7 giờ 54 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 0 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 1 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng