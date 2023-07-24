Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long khi cùng một khung hình: Người lão hóa cũng đẹp tự nhiên, người nghi vấn 'động chạm dao kéo' để giữ nét thanh xuân

Ở tuổi U50, xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung khiến Tô Hữu Bằng bị nghi đã dùng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để kéo dài tuổi xuân.

Được biết, Tô Hữu Bằng có duyên trở thành thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ cùng với Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng. Khi nhiều người nói về Tô Hữu Bằng, họ nghĩ ngay đến Ngũ A Ca trong "Hoàn Châu Cách Cách". Vai diễn này quả thực rất kinh điển, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho sự nghiệp diễn xuất của anh. "Hoàn Châu Cách Cách" chính là tác phẩm giúp Tô Hữu Bằng có được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Các thành viên nhóm nhạc Tiểu Hổ Tô Hữu Bằng, Ngô Kỳ Long và Trần Chí Bằng đã ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc. Dù đạt được những thành tích xuất sắc trong giới âm nhạc nhưng sau khi nhóm tan rã, họ cũng là những ngôi sao thành công khi chuyển sang diễn viên. Tô Hữu Bằng phát triển thuận lợi trong làng giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai và thực lực Vào thời điểm đó, Tô Hữu Bằng phát triển thuận lợi trong làng giải trí nhờ vẻ ngoài điển trai và thực lực, liên tiếp đóng vai chính trong các tác phẩm xuất sắc như "ỷ Thiên Đồ Long Ký, "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân Dòng Sông Ly Biệt"... Sau khi đạt được thành tựu ở cả phim truyền hình và phim điện ảnh, anh bắt đầu lui về hậu trường với vai trò đạo diễn và sản xuất, anh gặt được thành công với "Tai Trái".

Nhiều người nghi vấn nam diễn viên đã động đến dao kéo Những năm gần đây, anh ít đóng phim, thỉnh thoảng tham gia một số chương trình tạp kỹ. Nhiều cư dân mạng khi nhìn thấy anh trong một chương trình tạp kỹ vào năm ngoái đều cảm thấy anh không hề có dấu hiệu già đi. Tuy nhìn trẻ trung phong độ, nhưng nụ cười của nam diễn viên có phần cứng đờ, nhiều người đặt nghi vấn anh đã phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cho biết mình không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ thay đổi kiểu tóc và giảm cân Đáp lại điều này, anh cho biết mình không phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ thay đổi kiểu tóc và giảm cân. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không khỏi nghi ngờ sau khi so sánh với các bạn cùng trang lứa. Ngô Kỳ Long và Tô Hữu Bằng Một diễn viên đang phát triển khác của nhóm "Những chú hổ con" là Ngô Kỳ Long. Anh nổi tiếng với các phim Tiêu Thập Nhất Lang, Tân bạch phát ma nữ truyện, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài (1994)... Được biết, trước khi cưới Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Mã Nhã Thư, họ ly dị năm 2009. Ngô Kỳ Long hiện tại đã bước sang tuổi 53 nhưng nhan sắc rất trẻ trung Ngô Kỳ Long hiện tại đã bước sang tuổi 53 nhưng nhan sắc rất trẻ trung. Nhiều người còn khen gương mặt Ngô Kỳ Long dù có lão hóa nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân và cuốn hút như xưa.

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