5. Địch Lệ Nhiệt Ba có đời tư đơn giản và sạch sẽ. Cô đã độc thân rất lâu và đang hết lòng tập trung vào sự nghiệp.

6. Con trai của Triệu Lệ Dĩnh có quy tắc ăn Tết: một năm ở với mẹ, năm sau qua nhà bố.

7. Tiêu Chiến diễn xuất rất tốt trong bộ phim của đạo diễn Lâm Khắc, nhiều cảnh chỉ quay một lần là thành công, Lâm Khắc rất nghiêm khắc khi quay phim, điều này chứng tỏ Tiêu Chiến diễn xuất rất ổn và nghiêm túc, không chơi trò quảng cáo, chỉ chăm chỉ diễn xuất.

8. Lưu Hạo Nhiên trong hai năm qua nhận rất nhiều lời mời tham gia phim truyền hình, nhưng anh không muốn nhận, chỉ muốn đóng phim điện ảnh.

9. Vương Hạc Đệ gần đây không còn quảng bá nhiều cho thương hiệu thời trang của mình nữa. Có người đoán anh muốn nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho thương hiệu, cũng có người nói anh muốn tập trung vào diễn xuất, fan bàn tán khá nhiều.

10. Vương Nhất Bác sống đơn giản, vẫn còn độc thân, công việc bận rộn chẳng có thời gian yêu đương, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất và thời trang, ngày càng nổi.

11. Địch Lệ Nhiệt Ba đang thảo luận về bộ phim mới của Sơn Ảnh "Trâm Tinh", dự kiến khai máy vào cuối tháng 4/2025. Bộ này là “chốt nữ chính chọn nam chính”, hiện phía đoàn phim đang tiếp xúc với Lý Hiện cho vai nam chính.

12. Lý Quân Nhuệ cực kỳ mê thể thao, cơ bụng là kết quả của việc tập luyện mỗi ngày, sở hữu thân hình đẹp, mỗi lần xuất hiện đều thu hút ánh nhìn.

13. Bạch Kính Đình và Tống Dật không chia tay, gần đây còn đưa cô đi tham dự đám cưới của bạn bè.

14. Vương An Vũ và Trương Thiên Ái đã hoàn thành "Chứng Minh Của Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp". Phim này quay siêu nhanh, mất khoảng 50 ngày thôi, giờ đã xong xuôi rồi. Trong phim, Vương An Vũ đóng một chàng trai từng có ước mơ nhưng gặp tai nạn mất đi một phần cơ thể, sau đó nỗ lực chứng minh giá trị bản thân. Dự kiến chiếu vào dịp Quốc Khánh, sự nghiệp của Vương An Vũ mấy năm gần đây phát triển vùn vụt.

15. Kim Thần lên mạng phản hồi vụ cô ấy lỡ tay ném linh vật trên sân khấu Xuân Vãn vào đầu một đứa trẻ: “Xin lỗi em bé đang chăm chỉ làm việc, vốn định ném cho khán giả, ai ngờ trúng ngay đầu em. Chúc em năm mới vui vẻ, cũng xin gửi lời chúc Tết đến mọi người!”