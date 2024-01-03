Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2024: Giá trị thương mại của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc cao nhất trong ngành?

Sao quốc tế 03/01/2024 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/1/2024) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Đồng Lệ Á đầu tư vào công ty của Trần Tư Thành để cùng nhau kiếm tiền.

2. Sau hậu trốn thuế, Viên Băng Nghiên gần đây không còn tâm trạng dành cho công việc nữa, khoảng thời gian này khá là an phận.

3. Phạm Băng Băng có quan hệ rất tốt với con trai của bạn trai cũ. Cô ấy mua tặng rất nhiều đồ chơi đắt tiền cho đối phương nhưng đối phương không cảm kích.

4. Tiểu thuyết "Trọng sinh chi quý nữ khó cầu" được chuyển thể thành phim "Quý nữ": Nữ chính tạm định Trần Đô Linh, nam chính tạm định Thừa Lỗi, dự kiến cuối tháng 2 sang năm khai máy.

5. Hiện tại, ở trong vòng, giá trị thương mại của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc cao nhất. Có người đồn Bạch Lộc đã vượt qua Triệu Lệ Dĩnh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2024: Giá trị thương mại của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc cao nhất trong ngành? - Ảnh 1

6. "Hồ yêu - Vương quyền" của Thành Nghị và Lý Nhất Đồng mãi chưa khai máy là vì nhà đầu tư hết tiền.

7. Bộ phim tiếp theo của Trương Tử Phong có thể sẽ hợp tác với Trương Nghệ Mưu.

8. Trần Đô Linh có EQ cao, trước giờ đều không vì đất diễn mà nảy sinh mâu thuẫn với đạo diễn.

9. Dương Dương sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động cuối năm nào trong năm nay.

10. Triệu Lộ Tư từng có giai đoạn mờ ám với Lý Hoành Nghị nhưng chuyện này đã là quá khứ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/1/2024: Giá trị thương mại của Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba và Bạch Lộc cao nhất trong ngành? - Ảnh 2

11. Lưu Học Nghĩa không có ý định gia hạn hợp đồng với Hoan Thuỵ.

12. Quách Kỳ Lân muốn rời khỏi Đức Vân Xã ra riêng sẽ phải bồi thường rất nhiều tiền, khoảng tám con số, anh ấy vừa mới mua nhà, hiện giờ không có nhiều tiền như thế.

13. Cúc Tịnh Y đã lâu không nhận được tài nguyên thời trang thích hợp nên về cơ bản cô đã từ bỏ ý định phát triển trong lĩnh vực này. Trên thực tế, vấn đề chủ yếu nằm ở chiều cao của cô, trong mắt giới thời trang, cô quá nhỏ nhắn và không phù hợp làm người phát ngôn thương hiệu.

14. Tạo hình của Triệu Kim Mạch liên tiếp bị chê bai, phía thương hiệu thời trang MiuMiu đối với nữ diễn viên khá bất mãn, sau này có lẽ sẽ không gia hạn.

15. Hi Lâm Na Y Cao tài nguyên rất tốt, cũng đã thực hiện nhiều hoạt động tiếp thị nhưng nữ ca sĩ lại không hút fan.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/1/2024: Triệu Lệ Dĩnh rất phản cảm với việc chồng cũ cùng bạn gái đi đón con, Thư Kỳ và Phùng Đức Luân độc lập về tài chính sau khi kết hôn?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/1/2024) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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