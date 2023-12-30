Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/12/2023: Lý Thấm sẽ không tiếp tục hợp tác với Tiêu Chiến, Thái Từ Khôn không hề có con?

2. "Vân tú hành" Tằng Thuấn Hi và Lý Nhất Đồng sẽ không tranh giành phiên vị mà tuân theo sự sắp xếp của đoàn làm phim. Phim được sự kiến sẽ ra mắt vào hè năm sau.

1. "Câu chuyện hoa hồng" do Lưu Diệc Phi đóng chính sẽ nhắm đến việc lên đài, đã đàm phán với CCTV8 từ rất sớm.

4. Dương Mịch sau khi rời công ty cũ thật sự rất muốn đạt được một số thành tích, vì vậy cô cũng đã rất nỗ lực trong việc nâng cao kỹ năng diễn xuất.

3. Sau khi Âu Dương Na Na chia tay bạn trai cũ, mẹ cô kiên quyết không cho cô yêu đương với người trong giới nữa, và cũng không cho người đàn ông đó nhắc đến việc đã từng hẹn hò với cô.

5. Lý Thấm không còn đi theo sự nghiệp với lưu lượng lớn nữa, trong tương lai sẽ không tiếp tục hợp tác với Tiêu Chiến.

6. Bạch Lộc có tài nguyên rất tốt, những bình luận tiêu cực không ảnh hưởng gì đến cô ấy.

7. Vương Sở Nhiên đang được công ty nâng đỡ, cô vừa nhận được một bộ đại nữ chủ.

8. Hoà Tụng vẫn luôn muốn tìm một giáo viên để đào tạo lại từ đầu kỹ năng diễn xuất cho Châu Dã nhưng cô luôn nói mình không có thời gian.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi ngoài đời không qua lại với nhau nhưng cũng không có mâu thuẫn với nhau nên sẽ không đi bài để "hạ bệ" nhau.

10. Thái Từ Khôn không hề có con.

11. Đất diễn của Trịnh Nghiệp Thành trong "Anh hùng chí" không nhiều, mặc dù anh ấy không phải là chịu ngồi yên trong đoàn làm phim nhưng cũng không phải là nhận nhiều phim cùng lúc mà chỉ là thực hiện theo hợp đồng, hoàn thành các cảnh quay của mình trước hạn rồi mới tiến tổ tiếp theo.

12. Thành Nghị bị chấn thương ở lưng mấy năm rồi, lúc quay phim cũng thường xuyên phát tác, nhưng anh ấy rất hiếm khi đến bệnh viện, lần này anh ấy thực sự chịu không nổi nữa.

13. Nghệ sĩ nổi tiếng của công ty Trần Dao chỉ có một mình La Vân Hi.

14. Nhậm Mẫn hiện giờ không quá thân thiết với các sao nữ, bởi vì cô ấy sẽ luôn bị so sánh về ngoại hình.

15. Mặc dù chuyện tình chị em của Tống Dật và Bạch Kính Đình rất ngọt ngào, có kế hoạch kết hôn nhưng tạm thời họ vẫn chưa có kế hoạch sinh con.