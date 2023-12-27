Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường?

Sao quốc tế 27/12/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Dương Tử sẽ bay tới Hàng Châu tham gia đoàn làm phim mới.

2. Hiệu ứng phát sóng trước đó của "Chệch quỹ đạo" quả thực khá đáng thất vọng, nhưng gần đây nó đã có dấu hiệu phục hồi.

3. Cổ Lực Na Trát tiếp theo sẽ hợp tác với Tiêu Ương trong bộ phim kinh phí nhỏ "Cuộc gặp gỡ trong đời: Cặp đôi trời định".

4. Gần đây, chuyện cũ của Ngụy Đại Huân và Dương Mịch bị cư dân mạng chia sẻ lại.

5. Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử nhưng cô thực sự không mấy hứng thú và gia đình cô cũng không buồn thúc giục.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường? - Ảnh 1

6. Độ nổi tiếng của "Hoa thiểu" mùa này quả thực rất tốt, tổ chương trình rất hài lòng, Vương An Vũ cũng đã phân bổ rất nhiều kinh phí tuyên truyền ban đầu dành cho "Thần ẩn" sang cho “Hoa thiểu”.

7. Hứa Khải thích yêu, nhưng anh ấy không phải là người có nào yêu đương, và anh ấy sẽ không trì hoãn công việc hay bất cứ điều gì nếu yêu, vì vậy Vu Chính không cấm đoán anh ấy một cách rõ ràng.

8. Thành Nghị đã kiếm được rất nhiều tiền cho công ty và nền tảng sau "Liên hoa lâu", và hiện tại địa vị của anh ấy đã hoàn toàn ổn định.

9. Lưu Thi Thi hiện đang tiếp xúc bộ phim truyền hình "Tên trộm".

10. Hồ Ca và Tạ Na thực chất chỉ là bạn bè bình thường, họ không phải là đặc biệt thân thiết.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/12/2023: Nhiều tiền bối trong ngành muốn giới thiệu bạn đời cho Dương Tử, Hồ Ca và Tạ Na chỉ là bạn bè bình thường? - Ảnh 2

11. Trần Tư Thành hiện đang được bao quanh bởi một loạt các đạo diễn mới, và anh ấy sẵn sàng để những người mới thử sức khi gặp được đúng người. Bạn trai đạo diễn của Trương Quân Ninh là một trong số đó. 

12. Ngu Thư Hân là kiểu người sẽ chủ động theo đuổi người nạn trai mà cô ấy thích, nhưng sau khi trở nên nổi tiếng trong hai năm qua, cô ấy quá bận rộn với công việc và không có thời gian để yêu.

14. Lý Canh Hy là một cô gái có cá tính rất mạnh mẽ và khó kiểm soát, người đại diện của cô ấy hoàn toàn không thể kiểm soát được cô ấy.

15. Nhậm Mẫn có tính cách rất nhạy cảm, trước áp lực của cư dân mạng phàn nàn về sự xấu xí của cô trong nhiều năm, cảm xúc của cô rất dễ tan vỡ. Nhưng sau khi ở bên bạn trai, anh ấy đã giúp cô bình tĩnh lại và có tinh thần tốt. hơn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2023: Vương Hạc Đệ và Hứa Khải đang cạnh tranh tài nguyên, Hồ Ca có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên làm việc?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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