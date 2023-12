Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2023: Vương Hạc Đệ và Hứa Khải đang cạnh tranh tài nguyên, Hồ Ca có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên làm việc?

1. "Khom lưng" do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính hiện đang được xem xét, có khả năng sẽ phát sóng trong khoảng thời gian sắp tới, để xem nền tảng có đủ cứng hay không.

4. Điền Hi Vi có dáng vẻ ngọt ngào nhưng cô ấy không muốn đi con đường nữ thần ngọt ngào. Gần đây, mỗi khi đi thảm đỏ, cô ấy đều ăn mặc nóng bỏng. Cô ấy định đi con đường gợi cảm, trưởng thành.

5. Vương Hạc Đệ và Hứa Khải đang cạnh tranh tài nguyên.

6. Tin tức Ngu Thư Hân bất hòa với Đinh Vũ Hề và Chúc Tự Đan được người trong giới lan truyền rộng rãi.

7. Dương Dương vẫn muốn đi con đường nhan sắc. Đoàn đội của anh ấy đang tạo dựng hình tượng bạch nguyệt quang.

8. Khuất Sở Tiêu tìm Điền Hi Vi xin tài nguyên, có điều Điền Hi Vi vẫn chưa đứng vững trong Cbiz. Điền Hi Vi không có năng lực hỗ trợ Khuất Sở Tiêu.

9. Vương Sở Nhiên đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong việc quản lý biểu cảm của mình. Nữ diễn viên một khi nhận thấy máy quay chĩa về phía mình thì sẽ ngay lập tức nở một nụ cười hoàn mỹ. Cô không quản khó khăn, thông qua việc luyện tập và nỗ lực không ngừng nghỉ, đã thành thạo trong việc khống chế biểu cảm của mình.

10. Hồ Ca có yêu cầu rất cao đối với các nhân viên làm việc. Trình độ học vấn của nữ nhân viên lên đến thạc sĩ.

11. Lưu Thi Thi hai năm trước đã nộp bù thuế, cũng đã chỉnh lý các công ty dưới danh nghĩa của mình, năm nay tạm thời không có vấn đề gì.

12. Viên Băng Nghiên và công ty của nữ diễn viên vẫn chưa từ bỏ ý định trở lại Cbiz.

13. Cúc Tịnh Y đã bị đóng khung hình tượng. Thị trường chỉ cho cô ấy các tài nguyên rập khuôn. Bản thân cô ấy cũng không có ý thay đổi.

14. Từ Khai Sính khó có thể tái xuất ở Cbiz. Gần đây, anh ấy thường xuyên quấy rầy bạn gái cũ. Anh ta muốn bạn gái cũ bị ép đến bị uất ức, nhanh chóng rời khỏi Cbiz.

15. Nghê Ny đang tiếp xúc sâu với kịch bản đề tài trinh thám, tội phạm. Thiết lập nhân vật ác nữ.