Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt?

Sao quốc tế 28/12/2023 11:15

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (28/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trong ví của Trương Tử Phong đều là ảnh chụp chung của cô và bạn trai, không có việc gì cô đều lôi ra ngắm.

2. Điền Hi Vi gần đây quả thực có tập gym, trước đây cô giảm cân hoàn toàn dựa vào việc ăn kiêng, bây giờ cơ thể không thể chịu nổi nữa.

3. Địch Lệ Nhiệt Ba vài năm gần đây không có cuộc hẹn với người trong giới, những người thân thiết đều là nghệ sĩ cùng công ty.

4. Tiêu Chiến vì "Xạ điêu" đã tăng lên gần 10kg, hiện giờ thời gian khai máy bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng một chút đến các tài nguyên khác. Ngoài ra, Tiêu Chiến đang bận quay phim, sẽ không xin nghỉ phép để tham gia các sự kiện thương mại.

5. Trịnh Sảng có nguy cơ bị "trục xuất" khỏi Trung Quốc, thậm chí nữ diễn viên còn bị niêm phong, thu giữ tài sản khi không chấp hành án dân sự theo phán quyết của tòa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt? - Ảnh 1

6. Ngụy Đại Huân sau này cũng sẽ kiên định đi theo con đường diễn viên, muốn tập trung phát triển ở mảng phim ảnh. Hiện tại nếu gặp được kịch bản mình thích, anh cũng sẽ mang vốn vào đoàn để tranh vai diễn.

7. Dương Siêu Việt gần đây tham gia rất nhiều tiệc rượu, nói trắng ra là sợ tư bản hoàn toàn buông bỏ mình, nếu thật sự như thế thì cô cũng xong đời.

8. Lúc quay "Đông cung" thì Bành Tiểu Nhiễm đang có đối tượng nên không có chuyện cảm mến với Trần Tinh Húc.

9. Trần Triết Viễn lúc trước từng có mấy người bạn gái nhưng giờ đã chia tay hết rồi.

10. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt, trên mạng có tin cô đang liên hệ với bộ phim truyền hình cổ trang thương chiến báo thù "Mãn Giang Hồng", đây là phim đại nữ chủ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/12/2023: Trịnh Sảng có nguy cơ bị 'trục xuất' khỏi Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có tài nguyên phim ảnh rất tốt? - Ảnh 2

11. "Dữ phượng hành" do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khả năng sẽ không được chiếu trong năm nay, bởi vì hậu kỳ và lồng tiếng đều phải làm lại từ đầu.

12. Dương Dương không có ý định công khai chuyện tình cảm.

13. "Câu chuyện hoa hồng" của Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa đã được hai đài mua, ở trong giới có độ công nhận rất cao.

14. Khuôn mặt của Châu Dã rất ăn hình, nhiều nhà sản xuất đánh giá cao nhan sắc của cô.

15. Lư Dục Hiểu có tham vọng rất lớn, dù sao cũng có điều kiện gia đình "chống lưng".

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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